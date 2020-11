La nuova apertura dell’Upim nel centro di Brindisi, a mio avviso, rappresenta un segnale di fiducia importante in questo periodo storico difficile per tutti. Dal punto di vista personale la riapertura dopo qualche decennio dello store della catena italiana aiuta a ripercorrere bei ricordi e schiarisce la memoria di momenti indelebili. Non posso trascurare però un dato oggettivo da cui partire per una più ampia riflessione. In questi anni di consiliatura, abbiamo affrontato ciclicamente innumerevoli discussioni sul futuro del centro cittadino e delle sue prospettive di sviluppo. I toni, purtroppo, sono stati accesi e il confronto ha lasciato spazio, troppo spesso, a speculazioni politiche che nulla avevano a che fare con le criticità che si aveva in animo di affrontare e risolvere. Il dibattito intriso di polemica sterile e miope si è, ahimè, sempre limitato a colpevolizzare i rispettivi interlocutori utilizzando anche becere argomentazioni con il risultato di confondere la maggior parte dell’opinione pubblica che di solito non è a conoscenza di tutti i dettagli per fare una valutazione indipendente.

Questo ha permesso, nel breve periodo, a tutti gli attori coinvolti, forti delle loro deduzioni, di deresponsabilizzarsi davanti ad una problematica importante come la crisi del commercio nel centro cittadino. Per la vicenda della chiusura di Pittarosso, per fare un esempio, qualcuno ha voluto individuare ingiustamente la responsabilità nell’amministrazione comunale, quando le cause erano altre e riguardavano problemi societari che hanno avuto ripercussioni su tutto il territorio nazionale.

Non sta a me dare giudizi, ma credo che questi tipi di atteggiamenti ripetuti ad ogni occasione, alla fine, abbiano danneggiato la credibilità di tutti.

Nelle ultime settimane, invece, ho avuto modo di apprezzare come il centro cittadino di Brindisi sia diventato di nuovo attrattivo con l’apertura, oltre che di Upim, di una elegante profumeria, di un nuovo ristorante, di una pelletteria ed anche il rinnovo di diverse attività esistenti rappresentano una rassicurante testimonianza. L’importanza di questi nuovi investimenti è doppia poiché, considerando il momento economico difficile, la sfida è sicuramente faticosa ma stimolante e neppure gli atti deprecabili e ingiusti di qualche delinquente devono far perderci la fiducia nel futuro.

In conclusione, sono certo che continuando ad insistere ed investendo sul miglioramento dei servizi offerti dall’Amministrazione comunale, dalle associazioni di categoria e con la collaborazione del Distretto Urbano del Commercio, il tessuto commerciale del centro cittadino potrà raggiungere obiettivi di tutto rispetto.

Giampaolo D’Onofrio

capogruppo Pd Consiglio comunale.