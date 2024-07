È una storia già vista e rivista: una segnalazione, un po’ di clamore sui social e finalmente qualcosa si muove. Come già accaduto per la scalinata di via Nazario Sauro, anche al quartiere Commenda di Brindisi è stata necessaria una segnalazione di Vincenzo Albano e un reel video su Facebook per svegliare l’amministrazione comunale dal suo torpore. Il video pubblicato sulla pagine facebook di Brundisium.net è stato visto, in un giorno da oltre 25mila utenti e, commentato sarcasticamente, ha messo in evidenza lo stato di abbandono in cui versa la zona, con l’erba alta che regnava sovrana.

Finalmente stamattina qualcosa si è mosso: gli operatori della BMS sono intervenuti, cominciando lo sfalcio dell’erba in via Sardegna, via Puglia e piazza del Salento. Tuttavia, come spesso accade, le operazioni sono state eseguite a metà. L’erba tagliata è rimasta sul posto, lasciata lì a testimoniare il lavoro non completato. Il vento ha fatto il resto, disperdendo l’erba tagliata ovunque, creando una situazione ancor più caotica.

La raccolta dell’erba tagliata sarebbe dovuta essere a cura di AVS Teorema, l’azienda incaricata della gestione dei rifiuti, che avrebbe dovuto intervenire immediatamente dopo lo sfalcio per portare via tutto il materiale e conferire il verde tagliato ad altra azienda.

Ma, come si dice, “tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare”. E così, in assenza di una tempestiva raccolta, l’erba si è trasformata in una specie di “carpet verde” sparso per le strade e i marciapiedi del quartiere.

La situazione è paradossale: un’amministrazione comunale che sembra agire solo sotto la spinta delle lamentele dei cittadini, intervenendo in ritardo come un pugile che, dopo essere stato colpito, si tocca la parte colpita con il sale. Fa più male. E così, il decoro pubblico resta un problema, i cittadini continuano a lamentarsi e il comune a rispondere con tempismo discutibile.

Nel frattempo, il vento continua a fare il suo lavoro, ricordandoci che la programmazione ed il coordinamento la BMS e AVS Teorema non è esattamente il punto forte di questa amministrazione.