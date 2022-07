Happy Casa Brindisi comunica che l’atleta Raphael Gaspardo ha esercitato la clausola d’uscita dal contratto entro la scadenza prevista al 30 giugno 2022.

Al giocatore vanno i più sentiti ringraziamenti, protagonista di tre stagioni ai massimi livelli in Italia e in Europa scrivendo importanti pagine di storia per il basket brindisino. Un legame che si interrompe contrattualmente in data odierna ma che resterà profondamente scolpito nelle menti e nei cuori di tutti i tifosi biancoazzurri.

Grazie Gas, le migliori fortune per il tuo futuro!

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi