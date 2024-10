Dopo lo stop settimanale a causa del rinvio del match di Cantù, la Valtur Brindisi è proiettata ai prossimi impegni di un calendario che si prospetta ricco di impegni e trasferte consecutive. Lunedì 7 ottobre la squadra biancoazzurra sarà di scena a Cividale del Friuli per la terza giornata del campionato di Serie A2 e, quarantotto ore dopo, scenderà in campo a Desio per il recupero della seconda giornata di regular season.

Le parole di coach Piero Bucchi: “Cividale è una squadra temibile e competitiva con giovani di valore e un coach come Stefano Pillastrini di cui ho molta stima. Giocare sul loro campo non è semplice e vincere in trasferta a Cividale sarà dura per qualunque squadra. Mi auguro che rispetto al match d’esordio con Avellino si possa recuperare qualche rotazione in vista della partita di lunedì che, tra l’altro, avevamo spostato per avere più giorni di recupero tra una gara e l’altra. Invece quanto è accaduto un po’ ci penalizza, considerato che Cantù avrà un giorno in più di recupero rispetto a noi. Però è andata così, non c’è altro da fare se non cercare di produrre il massimo sforzo per ottenere il massimo dei risultati. Saranno tante partite in pochi giorni, di cui quattro su cinque in trasferta, un calendario difficile e complesso che dovremo gestire nel miglior modo possibile”.

Ex della partita è Lucio Redivo, nella stagione 2021/22 con la canotta di Brindisi con cui ha partecipato alla Supercoppa Italiana, Final Eight di Coppa Italia e campionato LBA alla media di 9 punti e 1.6 assist a partita. Esperienza anche in campo internazionale in FIBA Basketball Champions League a 11.3 punti di media nelle sfide di andata e ritorno in cui scese in campo contro Hapoel Holon e Cluj-Napoca.

Il match Cividale-Brindisi sarà proposto in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass lunedì sera a partire dalle ore 20:30. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick.

Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio. La partita sarà trasmessa in differita martedì sera su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner NBB.

Acqua S.Bernardo Cantù-Valtur Brindisi sarà trasmessa mercoledì 9 ottobre alle ore 20:45 in diretta RaiSport e RaiPlay. Collegamento RAI a partire dalle ore 20:30 sul canale 58 del digitale terrestre.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi