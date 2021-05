I Carabinieri della Stazione di Ceglie Messapica, a conclusione degli accertamenti, hanno arrestato in flagranza di reato un 16enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, nella tarda serata di ieri, nel corso di un servizio per la repressione dello spaccio di stupefacenti, i militari operanti hanno controllato il giovane in una via del centro abitato, trovandolo in possesso di 13,6 grammi di hashish e 1,70 grammi di cocaina, nonché 135 euro in banconote di vario taglio. A seguito della perquisizione domiciliare effettuata con l’ausilio della squadra cinofili della Guardia di Finanza di Brindisi, è stato altresì rinvenuto un bilancino di precisione e vario materiale utile per il confezionamento, il tutto posto sotto sequestro. Il minore, espletate le formalità di rito, è stato accompagnato presso il Centro di Prima Accoglienza di Lecce come disposto dall’Autorità Giudiziaria minorile.

I Carabinieri della Stazione di Brindisi Casale hanno arrestato in flagranza di reato un 21enne del luogo per produzione e detenzione illecita di sostanza stupefacente. In particolare, nel pomeriggio di ieri, durante un controllo alla circolazione stradale, i militari operanti hanno fermato un’autovettura condotta da un 19enne del luogo, con a bordo il 21enne. Nella circostanza, sottoposto a perquisizione personale, quest’ultimo è stato trovato in possesso di 18 dosi già confezionate di hashish, per un peso complessivo di 13 grammi, oltre a 270,00 euro in banconote vario taglio di cui il medesimo non ha saputo fornire giustificazione. La successiva perquisizione domiciliare presso la sua abitazione ha consentito di rinvenire due piante di canapa indiana, in vaso, dell’altezza di circa 30 cm. ognuna. Gli stupefacenti, le piante e il denaro, ritenuto provento illecito dell’attività di spaccio, sono stati sottoposti a sequestro. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato rimesso in libertà.

Punto di contatto: Maggiore Giovino