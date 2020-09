I Carabinieri della Stazione di Ceglie Messapica, coadiuvati dal Nucleo Cinofili CC di Modugno (BA), hanno tratto in arresto in flagranza di reato Rocco Conte , 36enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, l’uomo, a seguito di mirato servizio, è stato sorpreso mentre cedeva due dosi di cocaina ad un altro soggetto.

Nel corso della perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 3,3 grammi circa di cocaina, 29,40 grammi circa di eroina e banconote di piccolo taglio per la somma complessiva di 305,00€, vario materiale e oggetti idonei al taglio e al confezionamento,

Droga e soldi sono stati sottoposto a sequestro mentre l’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Brindisi.

A Brindisi, i Carabinieri della Stazione Casale hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, Marco Rillo, 29enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane sottoposto a perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 132 Gr. di Marijuana, occultata nello sgabuzzino, e sottoposta a sequestro. Nel corso della perquisizione i militari hanno anche accertato che il predetto ha sottratto energia elettrica dalla rete pubblica mediante dispositivi abusivi by-pass tra la rete elettrica pubblica e l’impianto domestico, cagionando un danno complessivo non ancora quantificato.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria.