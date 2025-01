Domenica 2 febbraio 2025, la Diocesi di Oria propone due importanti incontri nell’ambito della 47^ Giornata nazionale per la Vita, promossi dagli Uffici di Pastorale della Famiglia, Pastorale della Salute e l’Ufficio per le Comunicazioni sociali e la Cultura.

Il primo appuntamento, dal titolo “Prendere per mano un ammalato: speranza per il mondo – Cure palliative per il fine vita”, si terrà alle ore 17.00 presso il Teatro della chiesa di San Barsanofio in Oria (via Luigi Cadorna, 10). Interverranno la dott.ssa Maria Adelaide Ricciotti (Università Cattolica del Sacro Cuore – Roma) e il prof. Don Massimo Serio (Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale). A concludere l’incontro sarà mons. Vincenzo Pisanello, vescovo di Oria.

Alle ore 19.00, nella Basilica Cattedrale dell’Assunta di Oria, si terrà invece “Infanzie”, un incontro con il sociologo prof. Mariano Longo, docente di Sociologia generale e Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università del Salento. L’iniziativa, che prende il nome dal libro dello stesso Longo, sarà introdotta dai saluti di don Francesco Nigro (rettore della Cattedrale di Oria) e di Pierdamiano Mazza (direttore dell’Ufficio per le Comunicazioni sociali e la Cultura della Diocesi di Oria). Interverranno inoltre Giuseppe Patisso (docente di Storia moderna – Università del Salento) e Ferdinando Spina (docente di Sociologia giuridica – Università del Salento). L’incontro sarà moderato da Luca Carbone, presidente dell’associazione culturale “Il Pozzo e l’Arancio” di Oria.

L’evento è organizzato dall’Ufficio per le Comunicazioni sociali e la Cultura della Diocesi di Oria, con la collaborazione dell’associazione culturale “Il Pozzo e l’Arancio”.