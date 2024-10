Claudia Cascella e Flavia Coppola atlete del Bellaria Padel Brindisi si sono laureate campionesse italiane di seconda fascia. Le due ragazze pugliesi hanno superato in semifinale la coppia testa di serie numero 2 ed in finale le fortissime Letizia Dell’Agnese e Camilla Ronchini con il punteggio di 7/5, 4/6, 7/6 dopo due ore e mezza di partita. Grande soddisfazione per le due ragazze che lo scorso anno, con il Bellaria Brindisi, hanno disputato il campionato nazionale di serie B arrivando ad un passo dalla vittoria nei play off promozione per la serie A. “Sono davvero felice della conquista dello scudetto – dichiara la nazionale juniores Flavia Coppola – e di averlo conquistato insieme alla mia compagna di squadra Claudia che mi ha aiutato e supportato sempre durante il torneo”. La più esperta Cascella racconta le difficoltà del torneo. “Non eravamo nemmeno tra le teste di serie ed infatti nei quarti di finale abbiamo avuto la meglio solo al terzo set. Poi però è stata brava Flavia che grazie al suo talento ed alla sua concentrazione nei momenti delicati ha fatto pendere l’ago della bilancia dalla nostra parte durante la finale”.

Clima di festa al circolo Bellaria Brindisi per questa straordinaria vittoria, ad esultare più di tutti è il presidente Francesco Giorgino: “siamo orgogliosi di avere due ragazze così forti in squadra e allo stesso tempo siamo fiduciosi perché stiamo costruendo insieme a loro una squadra che punterà alla vittoria del prossimo campionato di serie B, adesso le aspettiamo al circolo per festeggiare assieme ai tifosi.

Ufficio Comunicazione Bellaria Padel Brindisi