Armonia e Oltre vini pluripremiati a livello internazionale, linea d’élite della cantina brindisina Otri del Salento entrano nella guida di Ais Italia denominata “Vitae” 2025.

Armonia prende un eccellente tre viti.

Oltre due viti, risultato di elevato livello per l’azienda brindisina sotto la sapiente guida dell’enologo Vito Oddo di Marsala, Tonino Manieri, Giuseppe Sanasi entrambi di San Pancrazio Salentino ed il grande lavoro di marcheting svolto dal Cav. Antonio Giaimis, già Luogotenente dei Carabinieri.

Brevi cenni su Armonia Salento I.G.P 2021; 17,5 alcol.

Manto di un profondo rosso carminio dai riflessi granato, aristocratico al naso. Svela precisi profumi di confettura di amarena, ribes nero, mora che si intrecciano a ricordi floreali di viola fusi a timbri balsamici di erbe aromatiche quali timo, rosmarino e alloro. Più lentamente si affermano nuance speziate di pepe nero, stecca di vaniglia, arricchite da note di cioccolato al latte. Il sorso è generoso, dinamico, regala un perfetto equilibrio grazie ad un tannino raffinato e magistralmente sostenuto da puntuale freschezza. La lunga persistenza lascia dietro di sé un finale di grande carattere arricchito da frutti scuri e spezie dolci. Un grazie elevato è rivolto a chi crede nella città di Brindisi. Città del vino e delle bellezze storiche, al Presidente emerito di Ais Puglia Sante Vito Cecere, al Presidente attuale Giacomo D’Ambuosio e al delegato di Brindisi dr. Rocco Caliandro che credono in questa città come espressione di crescita della cultura enogastronomica di una città con una forte voglia di riscatto.

Infine un grazie infinito alla Dr.ssa Daniela Curti degustatrice Ufficiale Ais Puglia.

Cav. Antonio Giaimis