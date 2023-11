La CNA di Brindisi continua ad essere un sicuro punto di riferimento nel comparto dell’artigianato artistico grazie a professionalità riconosciute a livello nazionale. Non è un caso, infatti, che proprio la CNA abbia deciso di far realizzare all’artista brindisina Maria Concetta Malorzo la parte in vetro di un “angelo” (l’opera è stata chiamata proprio “Angelo”) che è stato donato alla Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni nel corso dell’assemblea nazionale della Confederazione svoltasi a Roma.

Non è la prima volta che i vertici della CNA attribuiscono alla dirigente della CNA di Brindisi un riconoscimento per le sue capacità professionali.

Malorzo, come è noto, è una maestra dell’arte del vetro che nella sua carriera ha realizzato opere di grande valore grazie ad una originalità espressiva ed all’uso dei colori utilizzati nelle fusioni attraverso cui dà vita a vasi, coppe, lampadari, piatti, vassoi, fino a giungere anche a gioielli di alta manifattura. Portano la sua firma anche vetrate artistiche di varie dimensioni, opere sacre e pregevoli restauri.

“Per noi della CNA di Brindisi – affermano il Presidente Franco Gentile e la Direttrice Sonia Rubini – è davvero un piacere constatare che Maria Concetta, oltre ad essere una validissima dirigente provinciale, rivesta ruoli importanti a livello nazionale e venga tenuta nella giusta considerazione anche come artista del vetro”.