È disponibile il libro “Un tempo per ogni cosa” di Pierangela Del Prete, edito da HOBOS Edizioni, nelle librerie e su Amazon sia in formato cartaceo che ebook e Kindle Ulimited.

Tre racconti, tre piccole gemme, per un sorprendente esordio. Con una scrittura fortemente evocativa, che rivela padronanza della tecnica narrativa, amore per le parole e felici reminiscenze di una salda cultura classica, Pierangela Del Prete ci trasporta in un suggestivo viaggio nel tempo e nello spazio. Tre racconti brevi, ma densi, articolati, accattivanti. Protagonista il Sud o, meglio, il Salento. Un Salento del quale la scrittrice, sfuggendo abilmente al rischio del didascalico e del convenzionale, ci fa sentire i profumi, vedere i colori, ascoltare i suoni, assaporare i gusti, toccare la multiforme realtà, calandoci con tutti i sensi in un’atmosfera che rapisce. Le tre storie si dipanano fluide, con leggerezza calviniana, tra partenze e ritorni, tuffi nel passato alla ricerca delle radici e slanci verso il futuro, cerchi che si chiudono, amori perduti e ritrovati, o forse mai veramente perduti. Dopo aver voltato l’ultima pagina, il lettore non potrà che far proprio l’auspicio dell’autrice della bella prefazione che questa raccolta sia solo l’inizio dell’esperienza di Pierangela Del Prete nella narrativa.

