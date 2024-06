E’ entrato nel vivo il decimo Torneo “Brindisi Porta del Salento”: le squadre sono alla ricerca del miglior piazzamento in vista della finalissima di venerdì 28 giugno alle ore 18.00, che si giocherà, presso il PalaZumbo di Via dei Mille a Brindisi.

I ragazzi della formazione algerina del Rouiba Club Basketball, ospiti dell’ASD Robur Brindisi, organizzatrice della manifestazione, alternano le gare nel pomeriggio con attività culturali e ludiche al mattino: lunedì mattina hanno visitato i monumenti e gli scorci suggestivi con foto ricordo ai piedi delle Colonne romane. Mattinata di martedì passata in piscina, ospiti del Villaggio Lamaforca Aqua In.

Intanto ore frenetiche per l’organizzazione della cerimonia di premiazione alla quale hanno assicurato la propria presenza il Console e il Vice Console algerino del Consolato Sud Italia a Napoli. Domenica il Vice Console, Layachi Aidouni, aveva accolto la formazione algerina all’aeroporto di Brindisi. Il momento è stato immortalato con alcune foto e video, successivamente postate sulla pagina Facebook del Consolato Generale d’Algeria a Napoli.

Il “Brindisi Porta del Salento” non è solo basket, occasione per far divertire tanti ragazzi in amicizia, senza alcun pregiudizio per religione, ideologia politica e colore della pelle, ma anche per ricordare tanti personaggi del mondo sportivo e sociale brindisino che hanno dato lustro alla città e che oggi non ci sono più. In loro memoria, saranno premiati quanti si sono distinti nell’arco dell’anno nello sport, nel sociale e nella crescita del territorio.

In questa decima edizione, con l’alto patrocinio e la medaglia di bronzo del Presidente del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, saranno premiati, tra gli altri, l’onorevole Mauro D’Attis, vice presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, e il Questore di Brindisi, Dott. Giampietro Lionetti.

Di seguito il calendario delle gare odierne:

OLIMPIA RUTIGLIANO/BASKET SCHOOL MOLA – N. B. BRINDISI

Campo di gioco Fasano ore 17.30

ASD BASKET FASANO – NEW VIRTUS MESAGNE

Campo di gioco Fasano ore 19.00

ASD MURGIA BASKET SANTERAMO – GYMNASIUM S. PANCRAZIO

Campo di gioco Torre Santa Susanna ore 17.30

FORTITUDO FRANCAVILLA – ASD YOUNG BASKET MASSAFRA

Campo di gioco Torre Santa Susanna ore 19.00

NEW BASKET LECCE – AURORA BRINDISI

Campo di gioco Mesagne ore 19.00

ROUIBA CLUB BASKETBALL ALGERIA – MENS SANA MESAGNE

Campo di gioco Brindisi Parco Di Giulio ore 19.00