Per il primo weekend di ottobre Brindisi si prepara ad accogliere una tre giorni di grande musica d’autore con Daniele Silvestri, Max Gazzè e Carmen Consoli.

I cantautori saranno a Brindisi nei giorni 1, 2 e 3 ottobre all’ ex Capannone Montecatini. I concerti sono andati sold out in soli sei giorni.

È il TourBinario di Daniele Silvestri il primo a fare tappa a Brindisi dando il via alla rassegna il primo ottobre, ad aprire il suo live ci sarà il cantautore romano Folcast. Il 2 ottobre sarà la volta di Max Gazzè che chiude un’estate ricca di concerti con il suo “La Matematica dei Rami Tour 2021”, che arriva dopo l’ultimo album in studio da cui prende il nome. In apertura la band salentina La Municipàl. A chiudere la kermesse brindisina sarà la cantantessa Carmen Consoli che porterà sul palco un set molto energico ideato per l’occasione all’interno di una serata tutta al femminile – “D come Dannate Ingenue” parafrasando il suo storico brano Besame Giuda – che sarà aperta da HU, Greta Zuccoli, Erica Mou e che vedrà come ospite speciale Marina Rei alla batteria.

