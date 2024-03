COMUNICATO STAMPA

“IL NOVELLINO” a cura di Massimo Feltrin è una raccolta anonima di cento brevi novelle redatta a Firenze tra il tardo Duecento e l’inizio del Trecento. Deve il suo titolo a Giovanni Della Casa che così definì il libro in una lettera del 27 luglio 1525 indirizzata all’editore Carlo Gualteruzzi.

La raccolta, animata dall’oscillazione tra scrittura e oralità, segna il passaggio da un mondo cortese all’affermarsi di una cultura mercantile.

La presente versione in italiano moderno si basa sull’edizione critica a cura di Alberto Conte (Salerno Ed., 2001).

Edito da HOBOS Edizioni, è il primo volume della collana “Via Maestra”, in vendita nelle librerie e disponibile su Amazon, sia in formato cartaceo che ebook Kindle e Kindle Ulimited