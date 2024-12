easyJet amplia la sua offerta di voli da e per il Sud Italia con quattro nuove rotte per la stagione estiva 2025: Bari-Lione, Brindisi-Lione, Palermo-Lisbona e Lamezia Terme-Parigi Orly. Con questa scelta, easyJet punta a rafforzare ulteriormente la connettività del Sud Italia e delle isole, un’area chiave per le operazioni della compagnia aerea nel paese, in cui è presente con cuna base a Napoli e collegamenti da e per gli scali di Salerno, Olbia, Cagliari, Palermo, Catania, Lampedusa, Lamezia Terme, Bari e Brindisi.

Bari e Brindisi

Quest’estate, i passeggeri easyJet potranno volare tra Bari e Lione con tre frequenze settimanali il lunedì, il mercoledì e il venerdì e tra Brindisi e Lione con due frequenze settimanali il giovedì e la domenica, rispettivamente a partire dal 23 maggio e 5 giugno.

Grazie a questi nuovi collegamenti, i viaggiatori italiani potranno raggiungere una città dal ricco patrimonio storico e culturale, che ospita attrazioni imperdibili come il Museo delle Belle Arti, Place Bellecour e le eleganti vie dello shopping. Parallelamente, i cittadini francesi in partenza dall’aeroporto di Lione potranno scoprire le meraviglie della Puglia durante la stagione estiva.

Grazie ai nuovi voli, salgono a 7 i voli operati dalla compagnia dallo scalo di Bari e a 6 quelli operati da Brindisi.

I voli sono già prenotabili sul sito easyJet.com e tramite l’app mobile.