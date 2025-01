Dopo l’importante vittoria casalinga ottenuta nel turno infrasettimanale contro Rieti, la Valtur Brindisi si appresta ad affrontare la trasferta di Avellino con il morale rinfrancato e risollevato dalla quota 18 punti raggiunta in classifica.

Il derby del sud inaugurò il campionato di Serie A2 2024/25 lo scorso 29 settembre 2024, match d’esordio per la neopromossa Avellino che fu capace di espugnare il PalaPentassuglia con il punteggio di 72-77.

Il parziale di 13-0 a favore degli irpini ribaltò completamente l’inerzia del match nei minuti finali decisivi per piazzare la zampata vincente. Il primo colpo dei biancoverdi di una lunga serie inanellata in un girone di andata da protagonisti e probabilmente da vera sorpresa dell’intera lega, occupando stabilmente posizioni di alta classifica con 24 punti conquistati.



Palla a due in programma domenica 19 gennaio alle ore 18:00 al Pala Del Mauro di Avellino.



A presentare la sfida in casa Valtur Brindisi, l’atleta Gianmarco Arletti: “Mercoledì non è stata la nostra miglior prestazione dal punto di vista della pallacanestro espressa, ne siamo consapevoli, ma per voglia di vincere e cura dei dettagli abbiamo dimostrato di crederci fino in fondo e ottenere i due punti. Con fiducia andiamo ad Avellino, un campo difficile contro una squadra che occupa una buona posizione di classifica. Ricordiamo bene l’andata, un match che sembrava nelle nostre mani ma sfuggitoci nel finale di gara. Sarà una motivazione in più. Lo dobbiamo anche ai nostri tifosi che ci seguiranno numerosi in trasferta come in tutte le altre nel corso della stagione. Dobbiamo continuare a lavorare duro seguendo le indicazioni dello staff tecnico per risalire la classifica”.



Il match Avellino-Brindisi sarà proposto in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass domenica pomeriggio a partire dalle ore 18:00. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick.

Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio.



La partita sarà trasmessa in differita lunedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner biancoazzurro.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi