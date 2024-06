Sono 4 i corsi gratuiti in partenza entro fine giugno 2024 presso la sede di Viale Belgio 30 di Ecipa Brindisi, ente di formazione accreditato presso la Regione Puglia e Corner dell’ATS Programma Sviluppo nell’ambito dell’Avviso Multimisura POC Giovani.

1) Meccatronica, elettronica e robotica – 200 ore

2) Make up artist – 140 ore

3) Tecniche di animazione sociale – 200 ore

4) Corso Inglese Intermedio – 70 ore

Per partecipare al corso occorre:

– avere tra i 18 e i 29 anni;

– avere lo SPID o la CIE;

– essere disoccupato/a ed essere iscritti al Centro per l’Impiego;

– non essere iscritto/a percorsi scolastici o universitari;

– essere domiciliato/a in Puglia.

Linea whatsapp sempre attiva 3929247092

Scrivi il tuo nome e cognome e il corso di preferenza e sarai ricontattato!

Linea telefonica 0831431772

Prevista indennità di frequenza!

E.C.I.P.A. Ente Confederale di Istruzione per l’Artigianato e le Piccole Imprese

www.ecipabrindisi.it