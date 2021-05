Ecotecnica Brindisi, d’intesa con l’Amministrazione Comunale, ha elaborato un calendario di appuntamenti in tutti i quartieri della città per l’effettuazione della distribuzione dei kit per la raccolta differenziata e di materiale informativo. Il tutto, allo scopo di agevolare i cittadini e di incentivare la corretta effettuazione della “differenziata”.

Per il ritiro dei kit sarà sufficiente non dimenticare la tessera sanitaria dell’intestatario della Tari.

Ecco il calendario completo degli appuntamenti (dalle ore 9.00 alle ore 13.00):

Piazza Vittoria (Centro) – 18, 20 e 22 maggio

Via SS. Ausiliatrice (Commenda) – 18, 20 e 22 maggio

Piazza Di Summa (Cappuccini) – 24, 26, 28 maggio, 1, 3 e 5 giugno

Piazza Sapri (Santa Chiara) – 24, 26, 28 maggio, 1, 3 e 5 giugno

Piazza Raffaello (Sant’Elia) – 7, 9, 11, 15, 17, 19 giugno

Area Lido Polizia (Litorale) – 7, 9, 11, 15, 17, 19 giugno

Viale Belgio (Bozzano) – 21, 23, 25, 29 giugno, 1, 3 luglio

Area Lido Granchio Rosso (Litorale) – 21, 23, 25, 29 giugno, 1, 3 luglio

Via G. Carducci (Paradiso) – 5, 7, 9, 13, 15, 17 luglio

Area Lido San Benedetto (Litorale) – 5, 7, 9, 13, 15, 17 luglio

Via Duca degli Abruzzi (Casale) – 19, 21, 23, 27, 29, 31 luglio

Area Lido Polizia (Litorale) – 19, 21, 23, 27, 29, 31 luglio

Via del Lavoro (Minnuta) – 2, 4, 6 agosto

Area Lido Granchio Rosso (Litorale) – 2, 4, 6 agosto

Via Sant’Angelo (Sant’Angelo) – 10, 12, 14 agosto

Area Lido Granchio Rosso (Litorale) – 10, 12, 14 agosto

Via delle Mimose (La Rosa) – 16, 18, 20 agosto

Area Lido San Benedetto (Litorale) – 16, 18, 20 agosto

Piazza B. Longo (Perrino) – 24, 26, 28 agosto

Area Lido San Benedetto (Litorale) – 24, 26, 28 agosto

Via F. Matteucci (Zone San Pietro – San Paolo) – 30 agosto, 1, 3 settembre

Area Lido Polizia (Litorale) – 30 agosto, 1, 3 settembre

Via V. Emanuele (Tuturano) – 7, 9, 11 settembre

Area Lido Granchio Rosso (Litorale) – 7, 9, 11 settembre