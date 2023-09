Il Movimento 5 stelle di Brindisi informa che a partire da SABATO 23 settembre ad ore 18 partirà nella città di Brindisi la raccolta firme – già avviata durante il mese di agosto in altri paesi della provincia – per sostenere la proposta di legge del Movimento 5 stelle e delle altre opposizioni per rafforzare la contrattazione collettiva e per stabilire per legge un SALARIO MINIMO ORARIO DI

ALMENO 9 EURO LORDE.

Con l’occasione, verranno raccolte le firme perché NON venga realizzato l’enorme deposito di GAS GNL con relativa TORCIA di sfiammata che la società EDISON intende costruire all’interno del porto di Brindisi, sulla banchina di Costa Morena Est, nella vicinanza di centri abitati, di banchine destinate all’imbarco di passeggeri, e nella vicinanza di numerosi altri impianti ad alto rischio di incidente rilevante.

La raccolta di entrambe le firme anzidette partirà dal prossimo Sabato 23 settembre alle ore 18 in Brindisi – Piazza della Vittoria, e seguirà poi, fino a fine ottobre, nei seguenti luoghi e giorni:

• Piazza Vittoria Sabato 10-12,30 / 18-20,30

• Piazza Vittoria Domenica 10-12,30 / 18-20,30

• Viale Caravaggio Sant’Elia 09-12,30