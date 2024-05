Le notizie di stampa circolate nelle ultime ore avevano diffuso l’impressione che Edison avesse rinunciato al progetto di Brindisi a causa della perdita dei 39 milioni di euro previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Edison smentisce categoricamente questa ipotesi e ribadisce il proprio impegno a realizzare il deposito costiero di GNL, un progetto considerato strategico per lo sviluppo energetico del territorio.

Dopo la pubblicazione di un articolo su “Il Nuovo Quotidiano di Puglia” riguardante il presunto abbandono del progetto del deposito costiero di gas naturale liquefatto (GNL) a Brindisi da parte di Edison, l’azienda ha emesso una precisazione ufficiale per chiarire che non è stata decisa alcuna rinuncia al progetto.

“La smobilitazione del cantiere in corso è conseguente al termine delle attività preliminari – fanno sapere dall’Azienda. L’autorizzazione unica consente infatti l’avvio dei lavori entro dicembre 2024”.

La società, quindi, smentisce le voci relative alla smobilitazione a Costa Morena Est, chiarendo che il termine del cantiere per le attività preliminari non è da considerarsi come un segnale di rinuncia al progetto stesso.

L’azienda ha sottolineato che l’autorizzazione unica ottenuta consente l’avvio effettivo dei lavori entro dicembre 2024. Questa ulteriore precisazione appare la risposta alla motivazione che avrebbe fatto circolare la voce dell’abbandono del progetto, ossia la circostanza che Edison non avrebbe più a disposizione i 39 milioni di euro di finanziamento previsti nell’ambito del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza.