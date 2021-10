Podio uomini:

1° Mattia Ceccarelli (OVERCOME ASD) 3h 55’ 30”

2° Jonathan Ciavattella (DOLOTEAM) 3h 55’ 39”

3°Giulio Molinari (C.S. Carabinieri)3h 56’ 37”

Podio donne:

1° Ilaria Zane (OVERCOME ASD) 4h 31’ 38”

2° Serena Eva (DDS) 4h 37’ 52”

3° Martina Dogana (MARTINA DOGANA TRITE) 4h 47’ 11”

I giorni di maltempo e mare mosso hanno finalmente lasciato la scena a un cielo poco nuvoloso e a un clima un po’ più mite anche se ventoso, una cornice migliore per la competizione di Triathlon Medio che ha decretato i Campioni di questa disciplina unica.

L’Egnazia Tri si è svolta anche quest’anno nella meravigliosa terra di Puglia in collaborazione con Borgo Egnazia, luogo meraviglioso liberamente ispirato nelle forme nei materiali e nei colori a un tipico paese pugliese.

Menzione d’onore al team di Egnazia Tri, che insieme a tutte le Istituzioni ha lavorato per garantire a tutti gli atleti di poter gareggiare la frazione di nuoto in totale sicurezza, studiando in tempo record un nuovo percorso con partenza dal porto di Savelletri.

Il podio maschile vede protagonisti tre atleti sensazionali, ognuno dei quali ha dato il massimo per raggiungere il proprio obiettivo. Il triatleta di Riccione Mattia Ceccarelli (OVERCOME ASD) ha tagliato per primo il traguardo, conquistando il titolo di Campione di Triathlon Medio 2021 con un tempo eccezionale di 3h 55’30”. Dopo l’abbandono forzato del 2020 causato da un infortunio muscolare, Mattia è tornato in gara motivato a prendersi la rivincita. In seconda posizione, con un tempo di 3h 55’ 39”, Jonathan Ciavattella (DOLOTEAM), partito sette minuti dopo nelle batterie di mezzo e che ha dato di prova di una sorprendente concentrazione mentale e resistenza fisica nell’ultima frazione di corsa, volando letteralmente verso il podio con soli nove secondi di scarto. Al terzo posto, Giulio Molinari (C.S. Carabinieri), protagonista di un bel recupero nell’ultima frazione di corsa e vincitore del Campionato Italiano di Triathlon Medio 2020, che ha chiuso con 3h 56’ 37”.

“La gara è andata bene, nuotare in porto ci ha permesso di completare una gara regolare a tutti gli effetti – ha dichiarato all’arrivo il neo Campione Mattia Ceccarelli – “Non posso negare che sia stata sofferta, sia a causa del vento sia perché dopo 50 mt in bici ho perso la borraccia. Non mi sono arreso e ho continuato, avevo un buon margine quando ho iniziato l’ultima frazione di corsa ma cominciavo a essere in sofferenza e crisi di zuccheri.

Ho dato il tutto per tutto, ho resistito e sono contento. Ci tenevo a vincere dopo il ritiro dell’anno scorso in questa location che è sempre stupenda”.

Trionfa al traguardo, in campo femminile, Ilaria Zane (OVERCOME ASD) aggiudicandosi il titolo di Campionessa di Triathlon Medio, dominando ogni frazione della gara e tagliando il traguardo con il tempo di 4h 31’ 38”.

Al secondo posto Serena Eva (DDS), che si è distinta nel percorso in terra pugliese con un tempo di 4h 37’ 52”. Terza classificata Martina Dogana (MARTINA DOGANA TRITE), atleta che da anni svolge l’attività di coaching nel mondo del triathlon, concludendo la gara con 4h 47’ 11”.

“Sono soddisfatta di questa vittoria. Le condizioni meteo non sono state facili. Ma sono sempre stata monto concentrata, e ho cercato di non esagerare. La corsa era un punto di domanda, ho fatto i primi 15 km in progressione per poi dare il massimo” – commenta Ilaria Zane al traguardo.

“La frazione in bici è stata quella senza dubbio più impegnativa a causa del vento, che ho cercato di girare a mio favore. Non ho mai perso di vista l’obiettivo: tagliare il traguardo godendomi questo momento bellissimo in una terra così affascinante.”

“L’anima di Borgo Egnazia e della Puglia è profondamente legata al benessere. Lo sport è una delle sue espressioni principali e per questo siamo orgogliosi del ruolo che l’Egnazia Tri ha acquisito nel panorama nazionale in questi anni.” – afferma Aldo Melpignano, Proprietario e Managing Director del Gruppo San Domenico Hotels.

“Sono orgoglioso di aver vissuto questo momento di sport con questi atleti fenomenali. L’emozione è forte, la mia elezione è ancora fresca e sono pronto ad affrontare tutte le sfide per portare alla ribalta questo sport meraviglioso” – commenta Antonio Tondi, Presidente del Comitato Regionale Puglia della FITRI – “La Puglia merita un posto d’onore e tutte le attenzione necessarie per diventare un punto di riferimento in Italia per questa disciplina, e non solo.”

Ufficio Stampa esterno: SAY WHAT?