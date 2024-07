Per volontà del Presidente Provinciale Architetto Massimo Roma, si avviano nuove sinergie, nuovi rapporti ed ingressi nella nostra Associazione.

Tutela dell’ambiente, Formazione, consolidamento del radicamento sul territorio attraverso nuovi rapporti e sinergie, vigilanza e controllo: sono elementi fondamentali e irrinunciabili a cui Ekoclub Brindisi, i propri organi dirigenziali, guardano con sempre più attenzione.

Ma ogni progetto, ogni iniziativa, non può essere portata avanti senza l’impegno delle giuste competenze e risorse umane, che danno il proprio contributo, ad esempio, nel nostro Consiglio Direttivo.

Due nuovi ingressi nel Consiglio Direttivo di Ekoclub International, sez. provinciale Brindisi: Antonellla Napolitano, già da diversi anni dirigente-risorsa importante della nostra associazione (con, tra l’altro, importanti funzioni di segreteria) e attuale componente del Comitato di gestione ATC, e l’ing. Giuseppe Turi, una persona da sempre impegnata nel sociale e nel mondo del volontariato (tra l’ altro vice presidente dell’ associazione Jonathan Brindisi).

Abbiamo già in campo altri progetti, iniziative, percorsi da condividere con enti, istituzioni, altre realtà e associazioni. E consolidare sinergie e collaborazioni, ribadendo, se ancora ce ne fosse bisogno, anche il “profilo culturale-formativo” di Ekoclub Brindisi.

Oltre alle convenzioni con enti di formazione, centri sanitari privati, attività, già effettuate da diverso tempo (tra cui, lo ricordiamo, ente di formazione FORMAVOBIS SRL, in Via Dalmazia 31c a Brindisi, FUTURA ente di formazione in Via Carmine 44, ASD L’arte del Karate e difesa personale da strada), altre sono pronte, per venire incontro alle esigenze dei nostri associati.

Farmacia Minnuta della dottoressa Calandra, Osvaldo Colaianni fornitore materiale edile, Officina meccanica Emanuele Toscano: in questi giorni la segreteria darà dettagli su come individuare i vari fornitori convenzionati, i quali stanno effettuando scontistiche privilegiate.

EKOCLUB INTERNATIONAL BRINDISI