Nell’ambito di una Coprogettazione con CSV BRINDISI LECCE- Volontariato nel Salento, Ekoclub International Brindisi avvia il progetto “Le Batterie Costiere del Litorale brindisino : Riqualificazione e Valorizzazione”, di una certa rilevanza per il territorio e il mondo del volontariato.

Le batterie costiere e le torri telemetriche sono degli edifici e opere fortificate di natura militare che servivano, fin dai primi decenni del 900, a difendere le Città Marinare dai possibili attacchi militari in arrivo dal mare.

In Italia le condizioni di queste “sentinelle” sono molto variegate, alcune restaurate per strutture ricettive turistiche, abitazioni private, altre ancora utilizzate come sedi dei comandi locali delle forze dell’ordine. Ma la maggior parte di queste strutture, così come avviene nel territorio brindisino, sono completamente abbandonate, diroccate a causa dell’azione dei venti, del mare, dell’uomo, e quindi vicine al crollo.

Il litorale brindisino è costellato da numerosi manufatti in stato di degrado avanzato, quali fari, torri, casematte e batterie militari, che tuttavia hanno un potenziale attrattivo non indifferente.

In questo contesto, si inserisce il progetto, riteniamo che il primo passo al fine di valorizzare gli importanti patrimoni e monumenti brindisini sia quello di condividere la storia e le vicende che essi hanno da raccontare.

Il corso, che avrà inizio il prossimo 30 ottobre presso la sala didattica sita nei locali sede de “l’Officina Sociale” a Brindisi in Via Spagna 16, è rivolto ai volontari della nostra Associazione, Ekoclub International Sezione Provinciale di Brindisi( soggetto capofila), volontari di altre associazioni ed enti partecipanti alla rete di partenariato, aspiranti volontari . Ha l’obiettivo di fornire le competenze e le conoscenze storiche-tecniche-pratiche per intervenire nel processo di tutela delle strutture; stimolare le autorità competenti affinchè intervengano nel recupero di questa preziosa testimonianza di archeologia militare, salvaguardandole, tutelandole e valorizzandole; sviluppare competenze di tipo relazionale, al fine di essere in grado di presentare al pubblico un’offerta culturale storica, ambientale e informativa del nostro territorio.

Le lezioni saranno per 14 ore frontali, mentre ci saranno sei ore di visite guidate con esercitazioni sul campo, in particolare saranno approfonditi i seguenti temi: le Batterie militari, le batterie costiere e le torri telemetriche, le condizioni di dette strutture . Tra i docenti relatori, il prof. Giacomo Carito (tra l’altro Direttore del Centro Studi per la storia dell’Arcidiocesi di Brindisi –Ostuni), un Ufficiale della Marina Militare di Brindisi, un rappresentante dell’ Amministrazione Comunale di Brindisi che affronterà il tema : “ Gli interventi del Comune di Brindisi per la valorizzazione delle Batterie Costiere insistenti nel territorio comunale”.

Gli interventi saranno moderati dal Presidente di Ekoclub sez. di Brindisi arch. Massimo Roma, il Vice Presidente della nostra Associazione dott. Franco Lisco,il Referente del progetto dott. Angelo Pomes. Soggetti partner coinvolti: GRE –GRUPPI RICERCA ECOLOGICA (Associazione di tutela ambientale) e OFFICINA SOCIALE ( Associazione di promozione sociale), nel supporto all’organizzazione del corso.

Ekoclub International Brindisi