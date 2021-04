Da oggi il dott. Gabriele Menotti Lippolis è il nuovo Presidente di Confindustria Brindisi.

“Il mio augurio di buon lavoro a Gabriele Lippolis, neo eletto presidente di Confindustria Brindisi. In questi mesi in cui ha ricoperto il ruolo di commissario, abbiamo avuto modo di confrontarci e parlare insieme del futuro di questo territorio. Ci attendono grandi sfide e sono certo che lavoreremo con il medesimo obiettivo; insieme a tutti gli attori del territorio brindisino dobbiamo portare avanti un progetto comune di sviluppo dell’economia e tutela dell’ambiente”, lo dichiara il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi.

Mauro D’Attis, parlamentare Forza Italia:

“L’Assemblea di Confindustria Brindisi ha formalmente eletto Gabriele Menotti Lippolis nuovo Presidente.

Sarà un ‘bel viaggio’ nel momento più difficile per il Paese e per il nostro territorio: Brindisi è nella partita per la conversione energetica e industriale e occorrono responsabilità, competenza e conoscenza per governare questo processo.

Confindustria gioca un ruolo essenziale nell’azione di sprono per programmare un segmento industriale all’altezza della grande sfida del nostro tempo: coniugare l’attività con l’imprescindibile tutela dell’ambiente e della salute.

Oltre 2 miliardi e mezzo di investimenti sul territorio aspettano di non essere ostacolati. Opere portuali, zona franca, Edison, Turbogas Enel a Cerano, altri investimenti delle società su Brindisi sono interventi da me sostenuti, e non da oggi, perché assolutamente in linea con i principi dello sviluppo sostenibile.

Al neo presidente rivolgo i migliori auguri di buon lavoro e garantisco tutto il mio sostegno con l’obiettivo di favorire sviluppo e occupazione”.

Il coordinamento cittadino ed i consiglieri comunali di Forza Italia rivolgono gli auguri di buon lavoro al massimo rappresentante degli industriali brindisini, con la consapevolezza che il ruolo di una associazione di categoria come Confindustria risulterà strategico in un periodo così difficile per la nostra provincia e, più in generale, per il nostro paese.

La necessità di affrontare con la dovuta autorevolezza la fase di riconversione industriale ed energetica, però, richiede l’avvio di una nuova stagione di dialogo a livello territoriale, soprattutto se si considera la necessità di dar vita a fattive interlocuzioni con il Governo nazionale.

Proprio per questo, preoccupa l’assenza del sindaco Riccardo Rossi (anche nella sua veste di Presidente della Provincia). Stamattina – a meno che non avesse impegni istituzionali non rinviabili – ha ritenuto di non esserci all’incontro promosso da Confindustria. In quel caso, si tratterebbe dell’ennesima, grave conferma della sua sostanziale incapacità di tenere unita la nostra comunità anche in un momento così difficile.

Raffaele Iaia – coordinatore cittadino di Puglia Popolare:

Al neo eletto Presidente di Confindustria della provincia di Brindisi Gabriele Menotti Lippolis giungano gli auguri di buon lavoro di Puglia Popolare.

Siamo convinti che saprà svolgere con passione e competenza una missione estremamente delicata, soprattutto in considerazione del momento storico difficilissimo che stiamo vivendo, (saranno numerosi i tavoli delle vertenze che si apriranno ed i contrasti saranno inevitabili).

Il mondo associativo datoriale, infatti, è chiamato a svolgere un ruolo fondamentale, tanto più perché è in corso una riconversione industriale senza precedenti nel nostro paese e Brindisi non può perdere altro tempo prezioso per agganciarsi al treno del nuovo sviluppo imprenditoriale ed occupazionale. Ecco perchè il neo presidente dovrà svolgere anche ad un ruolo di cerniera fra le istituzioni locali e il governo Regionale e Nazionale.