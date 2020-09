E’ del 29,34% il dato dell’affluenza alle urne registrato alle ore 19.00 nei comuni della provincia di Brindisi chiamati a decidere sul Referendum Costituzionale inerente il taglio del numero di parlamentari.

Stranamente più bassa – e non di poco! – è la percentuale dei votanti negli stessi comuni per il rinnovo del consiglio regionale (26,71%) mentre per i 5 comuni chiamati a rinnovare il consiglio comunale la percentuale di votanti è del 34,14%.

Queste le percentuali nei singoli comuni (dato inerente la consultazione referendaria).

BRINDISI: 28,41%

CAROVIGNO: 25,23%

CEGLIE MESSAPICA: 34,46%

CELLINO SAN MARCO: 26,69%

CISTERNINO: 30,26%

ERCHIE: 41,74%

FASANO: 26,36%

FRANCAVILLA FONTANA: 25,60%

LATIANO: 41,04%

MESAGNE: 27,36%

ORIA: 26,28%

OSTUNI: 26,52%

SAN DONACI: 24,03%

SAN MICHELE SALENTINO: 24,45%

SAN PANCRAZIO SALENTINO: 26,54%

SAN PIETRO VERNOTICO: 29,33%

SAN VITO DEI NORMANNI: 40,48%

TORCHIAROLO: 42,84%

TORRE SANTA SUSANNA: 27,76%

VILLA CASTELLI: 33,56%

Queste le percentuali nei singoli comuni (dato inerente il rinnovo del Consiglio Regionale).

BRINDISI: 26,92%

CAROVIGNO: 22,72%

CEGLIE MESSAPICA: 29,40%

CELLINO SAN MARCO: 24,69%

CISTERNINO: 25,52%

ERCHIE: 36,95%

FASANO: 23,74%

FRANCAVILLA FONTANA: 24,31%

LATIANO: 37,66%

MESAGNE: 23,97%

ORIA: 24,91%

OSTUNI: 24,71%

SAN DONACI: 22,02%

SAN MICHELE SALENTINO: 21,44%

SAN PANCRAZIO SALENTINO: 23,79%

SAN PIETRO VERNOTICO: 26,10%

SAN VITO DEI NORMANNI: 34,04%

TORCHIAROLO: 39,75%

TORRE SANTA SUSANNA: 25,12%

VILLA CASTELLI: 30,84%

Queste le percentuali nei singoli comuni interessati dalle elezioni amministrative

CEGLIE MESSAPICA: 29,25%

ERCHIE: 36,95%

LATIANO: 37,62%

SAN VITO DEI NORMANNI: 34,06%

TORCHIAROLO: 39,74%