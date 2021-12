Il centro sinistra della provincia di Brindisi ha dimostrato, ancora una volta, che le idee e le capacità di governo rappresentano un’arma vincente per porsi alla guida del territorio. Il brillante risultato ottenuto dalla coalizione “Provincia unita e democratica” ne rappresenta una conferma.

Al vice presidente facente funzioni Toni Matarrelli ed a tutti i consiglieri eletti, pertanto, va il mio augurio di buon lavoro, nella consapevolezza che proprio la Provincia avrà un ruolo sempre più importante nei programmi di rilancio del territorio.

Ovviamente confermo la mia piena disponibilità – nelle vesti di presidente della Commissione sanità e di consigliere regionale – ad offrire un contributo fattivo per la provincia di Brindisi, in piena sintonia con le scelte che il vice presidente Matarrelli e i consiglieri provinciali di maggioranza intenderanno portare avanti.

Una nota del consigliere Mauro Vizzino – Presidente Commissione Sanità