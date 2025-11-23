Sono iniziate ieri alle ore 16.00, con la costituzione dei seggi elettorali, le operazioni che porteranno al rinnovo del Consiglio e del Presidente della Giunta Regionale Pugliese.

Sono 3.527.187 i pugliesi che hanno diritto al voto. Sono stati suddivisi in 4.032 seggi distribuiti nelle sei circoscrizioni provinciali.

Si vota domenica 23 novembre, dalle 7 alle 23, e lunedì 24 novembre dalle 7 alle 15.

Subito dopo partirà lo spoglio che si presume continuerà fino alla tarda serata di Lunedi.

In Puglia la competizione sarà tra 4 candidati e 13 liste.

Favoritissimo secondo tutti i sondaggi è il candidato del centrosinistra, Antonio Decaro. La sua candidatura è sostenuta da sei liste: PD, M5S, AVS, Per la Puglia, Decaro Presidente e Popolari con Decaro

Il centrodestra appoggia Luigi Lobuono, sostenuto da FI, FdI, Lega con Udc e NPSI, Noi Moderati – Civici per Lobuono e La Puglia con noi.

Dal frastagliatissimo mondo dei movimenti civici e della sinistra arrivano gli altri due candidati presidente: Sabino Mangano, sostenuto dalla lista Alleanza civica per la Puglia e Ada Donno, civica, sostenuta dalla lista Puglia Pacifista Popolare.

Per votare è necessario presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi ne è sprovvisto può richiederla agli uffici comunali, aperti senza interruzione per tutta la durata delle operazioni. In caso di esaurimento degli spazi, la tessera viene rinnovata su domanda dell’interessato.

L’elettore vota nel proprio Comune e nella sezione di iscrizione, salvo le deroghe previste per chi opera nei seggi o per i ricoverati. La scheda unica riporta i nomi dei candidati alla Presidenza e i simboli delle liste collegate.

Le modalità di voto permettono di scegliere una lista, con voto che si estende automaticamente al candidato Presidente collegato;

votare solo per un Presidente;

votare per un Presidente e per una lista collegata;

esprimere un voto disgiunto, indicando un Presidente e una lista non collegata.

Si possono esprimere una o due preferenze per i candidati al Consiglio regionale della lista scelta. Se si indicano due nomi, devono appartenere a candidati di sesso diverso, altrimenti la seconda preferenza non viene conteggiata.

La distribuzione dei seggi in provincia di Brindisi

Nel territorio brindisino gli elettori saranno distribuiti in 378 sezioni, così ripartite: Brindisi 80, Carovigno 15, Ceglie Messapica 22, Cellino San Marco 7, Cisternino 12, Erchie 9, Fasano 37, Francavilla Fontana 30, Latiano 14, Mesagne 27, Oria 13, Ostuni 31, San Donaci 7, San Michele Salentino 6, San Pancrazio Salentino 10, San Pietro Vernotico 16, San Vito dei Normanni 19, Torchiarolo 5, Torre Santa Susanna 11, Villa Castelli 7

La macchina elettorale è ora pienamente operativa. Il responso delle urne arriverà nel pomeriggio di lunedì, al termine dello spoglio.

Lo spoglio elettorale sarà seguito, come abituale usanza, da Brundisium.net che da domani renderà disponibile on line, in tempo reale, i risultati delle sezioni scrutinate nell’intera nostra provincia e in tutta la Regione.