Il sindaco di Brindisi ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente che dispone, con effetto immediato e fino a lunedì 3 agosto compreso, la sospensione della raccolta differenziata degli imballaggi in plastica (codice EER 15.01.06). I cittadini sono quindi invitati a non conferire la plastica fino a nuova comunicazione.

Il provvedimento si è reso necessario dopo che la società che gestisce l’impianto di recupero dei rifiuti plastici ha comunicato di aver raggiunto il limite massimo di stoccaggio autorizzato, sospendendo di conseguenza tutti i conferimenti provenienti dalla raccolta differenziata urbana.

A complicare ulteriormente la situazione è intervenuta anche Ager Puglia, che ha segnalato una grave criticità nel comparto del trattamento e del recupero degli imballaggi in plastica, precisando che non si tratta di un problema esclusivamente locale, ma di una crisi diffusa a livello nazionale.

Anche Teknoservice, società che gestisce il servizio di igiene urbana a Brindisi, ha evidenziato l’impossibilità di proseguire regolarmente la raccolta della plastica. L’assenza di un impianto dove conferire il materiale, infatti, rischierebbe di saturare in pochi giorni automezzi e cassoni dedicati, alcuni dei quali risultano già pieni per effetto dei conferimenti provenienti dai Centri comunali di raccolta e dalle utenze commerciali. Una situazione che impedirebbe di utilizzare gli stessi mezzi per i successivi servizi di raccolta.

L’ordinanza autorizza Teknoservice ad adottare tutte le misure organizzative e operative necessarie per garantire la continuità del servizio di igiene urbana, pur in presenza della sospensione della raccolta della plastica.

Salvo eventuali proroghe, il divieto di conferimento resterà in vigore fino al 3 agosto. I cittadini sono pertanto invitati a trattenere presso le proprie abitazioni gli imballaggi in plastica fino al ripristino del servizio.