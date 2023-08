A distanza di poche ore dall’annuncio della pubblicazione del nuovo bando per l’affidamento in concessione della piscina comunale Sant’Elia, si è verificato l’ennesimo atto delinquenziale ai danni della struttura. Una coincidenza sinistra; non la prima, in verità. È un fenomeno su cui nessuno può e deve rimanere indifferente. Tutti si devono sentire chiamati in causa. Assieme alle altre istituzioni agiremo con forza e determinazione per debellare questo virus che ammorba la nostra comunità, iniettando dosi massicce di senso civico e legalità.

Sia chiaro che tali episodi non scalfiscono minimamente la nostra ferma volontà di restituire l’impianto alla città e siamo convinti che ci riusciremo. Tutti assieme. Perché nella nostra comunità le energie positive e la voglia di fare sono ancora tante, ed è giunto il momento che i brindisini si rendano protagonisti del cambiamento. Noi accompagneremo e sosterremo in ogni modo questo processo, ma non si può prescindere da una nuova consapevolezza del ruolo che ogni brindisino deve recitare, perché il bene comune si può preservare solo se si instaura una proficua collaborazione tra cittadini e istituzioni. L’amministrazione comunale farà la propria parte.

Giuseppe Marchionna

Sindaco di Brindisi Mostra meno