Nuovo black out colpisce il lungomare Regina Margherita di Brindisi per la seconda volta in poche ore. Dopo il ripristino del guasto di ieri sera, con due interruzioni per la durata di circa 45 minuti dalle 22:15 alle 23:00, questa mattina alle 6 si è verificata un’altra interruzione nell’erogazione di corrente elettrica. Entrambi i black out sono causati da guasti su linee di bassa tensione, localizzati in punti diversi. Quello di stamattina coinvolge un numero inferiore di utenti, circa ottanta. Gli operatori Enel sono al lavoro per risolvere la situazione, effettuando cambiamenti nella rete di bassa tensione per ripristinare l’alimentazione il prima possibile. Se necessario, verrà installato un gruppo elettrogeno per garantire l’erogazione di energia alle attività commerciali lungo il lungomare. Si prevede che la situazione tornerà alla normalità in breve tempo.