A Brindisi, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto in flagranza di reato due donne, apolidi e senza fissa dimora, per furto. In particolare, nel pomeriggio del 4 giugno, le due donne, dopo avere forzato l’ingresso dell’abitazione di un 52enne del luogo, asportavano dal suo interno alcuni monili in oro, venendo però sorprese nella loro azione criminosa dal proprietario dell’appartamento, il quale chiamava i Carabinieri che intervenuti immediatamente traevano in arresto le due. La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita al proprietario e le arrestate, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, sono state rimesse in libertà.