I Carabinieri della Stazione di Tuturano hanno arrestato, per evasione dagli arresti domiciliari, un 43enne di San Pietro Vernotico, di fatto domiciliato in Tuturano presso l’abitazione della sorella, in atto sottoposto alla misura della detenzione domiciliare per reati di rapina ed evaso il 4 marzo 2021.

Nell’ambito dell’attività investigativa finalizzata alla ricerca dell’uomo, nella mattinata del 7 marzo, l’uomo è stato rintracciato in un immobile disabitato di proprietà della sua famiglia in Tuturano.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, al termine delle formalità di rito, il 43enne è stato rimesso in libertà e tradotto presso l’abitazione della sorella per continuare l’espiazione della pena detentiva domiciliare cui era sottoposto.