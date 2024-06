ERIDANO Cooperativa Sociale seleziona istruttori di vela da coinvolgere nel progetto “Controvento: la forza della vela”. Per candidarsi è necessario rispondere all’avviso pubblicato sul sito internet della cooperativa www.cooperidano.it/progetto-controvento.

Il progetto si inserisce in una serie di iniziative che la cooperativa sta portando avanti al fine di rendere il welfare territoriale sempre più adeguato a rispondere alle esigenze delle persone con disabilità e garantire loro il diritto a portare avanti il loro progetto di vita in un’ottica di pari opportunità e piena inclusione.

“Controvento: la forza della vela” è un progetto sostenuto da Intesa Sanpaolo attraverso il Programma Formula e realizzato in collaborazione con Fondazione Cesvi. Consentirà, nell’arco di un anno, di erogare corsi di vela a circa 80 ragazzi con disabilità anche gravi.