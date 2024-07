Siamo entusiasti di annunciare il rilascio del nuovo singolo di DEG, “Domani Che Ne Soo”. Questa traccia vibrante e coinvolgente è destinata a diventare la colonna sonora dell’estate, un inno alla libertà e alla spensieratezza.

“Domani Che Ne Soo” è un viaggio sonoro che cattura l’essenza del vivere il momento, abbracciando l’ignoto e lasciandosi trasportare dalle emozioni. Con un ritmo incalzante e un testo leggero, DEG esplora il desiderio di evadere dalla routine quotidiana e di vivere senza compromessi. Il singolo rappresenta un perfetto equilibrio tra introspezione e celebrazione, con un sound che unisce funky e influenze pop.

Produzione di Alto Livello

Il singolo è stato prodotto dal giovane e talentuoso producer Federico Sapia, conosciuto con il nome d’arte MCALLISTER. Federico Sapia vanta collaborazioni con alcuni dei più grandi nomi della musica italiana, come Gianna Nannini, e artisti internazionali come Bobby Brown, famoso per il suo ruolo nella serie TV Netflix “Stranger Things”. Il contributo di MCALLISTER ha conferito alla traccia un sound unico e sofisticato, che richiama l’energia e l’atmosfera della fine degli anni ’70, con ritmi che ricordano i grandi classici del funky pop di quell’epoca, fusi con un tocco moderno.

Punti Salienti del Brano

Evasione e Libertà: “Resto fuori dai radar / Non mi basta un weekend / Sai quanto sono bravo / A scappare via”. DEG ci invita a sfuggire dalle convenzioni e a cercare avventure inaspettate.

Semplicità e Autenticità: “Se vuoi vivere non ti serve una maschera / A volte per sorridere devi fare ginnastica”. L’autenticità è al centro del messaggio, esortando gli ascoltatori a essere sé stessi.

Incertezza del Futuro: “Domani che ne so / Uno per i soldi due per lo show”. DEG abbraccia l’incertezza del futuro con una mentalità positiva e aperta.

DEG ha dichiarato: “Questa canzone è un invito a vivere il presente senza preoccuparsi troppo del domani. Volevo creare qualcosa che facesse sentire le persone libere e felici, anche solo per la durata di una canzone. È un’esplosione di energia e di positività che spero possa ispirare chiunque l’ascolti a prendere la vita con un po’ più di leggerezza e audacia.”

“Domani Che Ne Soo” è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming da oggi. Questo singolo non è solo una canzone, ma un’esperienza sonora che promette di lasciare un segno indelebile nel cuore di chi l’ascolta. Non perdere l’occasione di vivere questa estate con la colonna sonora perfetta: “Domani Che Ne Soo” di DEG.

Ignazio Deg