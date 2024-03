Dal 1° aprile 2024 si rinnovano, come ogni anno, le esenzioni per motivi di reddito dal pagamento del ticket per visite ed esami specialistici e per l’acquisto dei farmaci. Le esenzioni per motivi diversi dal reddito (patologia, invalidità, ecc.) continuano ad essere valide e non è necessario alcun adempimento aggiuntivo.

I cittadini che hanno diritto all’esenzione per motivi di reddito sono inseriti automaticamente negli elenchi degli esenti che i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta ricevono direttamente dal sistema informativo Tessera Sanitaria (TS) del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Al momento della prescrizione il medico verifica telematicamente il diritto all’esenzione e riporta il relativo codice sulla ricetta.

Gli utenti in possesso delle credenziali Spid o con carta nazionale dei servizi (TS-CNS) possono verificare le proprie esenzioni anche attraverso i Servizi on line del Portale regionale della Salute alla voce “Visura esenzioni”.

Solo se non si è inclusi nell’elenchi degli esenti, ma si ritiene di aver diritto comunque all’esenzione, bisogna procedere al rinnovo presentando l’autocertificazione.

L’autocertificazione può essere presentata attraverso i Servizi on line del Portale regionale della Salute nella sezione “Autocertificazione esenzioni per reddito” accedendo con Spid o TS-CNS, oppure nelle sedi CAF della provincia che hanno aderito alla convenzione con la Asl, oppure recandosi agli sportelli delle sedi distrettuali della Asl.

L’esenzione per reddito riguarda i seguenti codici:

E01 – esenzione per visite ed esami specialistici: persone di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro;

E02 – esenzione per visite ed esami specialistici: persone disoccupate e i familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;

E03 – esenzione per viste ed esami specialistici e per l’acquisto di farmaci: persone titolari di assegno sociale e loro familiari a carico;

E04 – esenzione per viste ed esami specialistici e per l’acquisto di farmaci: persone titolari di pensione al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;

E94 – esenzione per l’acquisto di farmaci: persone appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo complessivo fino a 18.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico;

E95 – esenzione per l’acquisto di farmaci: persone di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro;

E96 – esenzione per l’acquisto di farmaci: persone appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 23.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico.

Per regolamentare l’afflusso degli utenti i Distretti hanno riorganizzato l’attività degli sportelli e previsto aperture pomeridiane aggiuntive. Per dettagli consultare le informazioni disponibili sul sito Asl Brindisi-Distretti sociosanitari.

Appena completate le procedure, sarà diffuso anche l’elenco dei CAF che hanno aderito alla convenzione per il servizio gratuito ai cittadini per le operazioni di rinnovo.

