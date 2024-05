Giovedì 23 maggio si terrà l’iniziativa “Esperienze di Comunità: Coltivare e vivere gli orti periurbani di Ostuni”, nell’ambito della Settimana della Biodiversità Pugliese e del progetto Horizon OrganicTargets4EU1, finanziato e promosso dall’Unione Europea per raggiungere il 25% delle terre coltivate col metodo biologico entro il 2030.

L’iniziativa prevede al mattino un’attività pratica progettuale con il Dott. Forestale Tommaso Giorgino, presso gli orti periurbani medievali affidati all’ATS Bi-Hortus e condotti dalla capofila cooperativa Solequo, al termine di cui verrà offerto un aperitivo a base di prodotti di stagione.

“Esperienze di Comunità” prosegue nel pomeriggio presso l’Istituto Tecnico Agrario “Pantanelli-Monnet” di Ostuni (C.da San Lorenzo) con due tavole rotonde. La prima, in programma per le 18:00, prevede gli interventi istituzionali da parte del Comune di Ostuni, IT “Pantanelli-Monnet”, CIHEAM Bari, Slow Food Puglia, GAL Alto Salento, Mountain Partnership FAO, Sez. Politiche Abitative della Regione Puglia.

La seconda tavola rotonda prevede invece testimonianze e interventi tecnici del Comitato Assegnatari degli Orti di Ostuni, Progetto BiodiverSO-UniBA, Italia Nostra, ICEA, Comunità Slow Food Agricoltura Sociale del Vesuvio.

L’evento é associato alle attività di progetto che supportano la creazione e l’animazione di una Comunità di Pratica per la conversione all’agricoltura biologica, iniziativa sulla quale il CIHEAM Bari già collabora con l’Associazione Slow Food Puglia nell’ambito di una specifica convenzione.