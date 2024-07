– “Teoremi Medici e Filosofici”, dalle ore 19:00, nell’atrio del castello normanno svevo di Mesagne, Amedeo Elio Distante, medico chirurgo e specialista in clinica pediatrica, presenterà il libro “Teoremi Medici e Filosofici”, traduzione e interpretazione dell’opera seicentesca “Theoremata medica et philosophica” del medico e filosofo mesagnese Epifanio Ferdinando. L’opera e i suoi contenuti verranno illustrati da Alfredo Musajo Somma, medico chirurgo plastico e docente di Storia della Medicina all’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. L’ingresso è libero e l’incontro verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina facebook della testata online “QuiMesagne”. Il volume potrà essere acquistato durante la serata di presentazione oppure online sui siti delle più importanti librerie italiane.

– Seconda serata del Freedom Jazz Festival in piazza Orsini del Balzo con inizio previsto per le ore 21,30. La partecipazione per assistere allo spettacolo è gratuita. Il Freedom Jazz Festival verrà trasmesso in diretta streaming ed in podcast sui canali social della Web Radio “I-Next”. Appuntamento con Pietro Rosato I Blinding Sphere 5: Pietro Rosato sax, synth; Alessandro Lunedì chitarra, pedal bass; Giovanni Facecchia batteria; Gaetano Partipilo sax; Vincenzo Abbracciante fisarmonica. I Blinding Sphere presentano il loro ultimo album “Rituals”, impreziositi dalla presenza già affezionata al Freedom JF di Gaetano Partipilo e Vince Abbracciante. Un power sound, pieno di elettronica, di tradizione e di sperimentazione. Interplay costante, alla ricerca di un unico suono, lontano dalla tradizionale concezione del solista, accompagnato dal resto della band.

– “Poeticamente Maria”: dalle ore 21, nel campo sportivo della parrocchia della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, si terrà la premiazione del concorso di poesia a cura dell’associazione Solidea (1 Utopia), in collaborazione con il Santuario del Carmine, per la IV rassegna poetica regionale dedicata alla Protettrice di Mesagne. L’iniziativa è inserita nel programma le “Serate di Fraternità” realizzato in occasione della Novena del Carmine.