Incontro per grandi linee deludente, scopriamo oggi un impianto strategico per la proprietà di cui però ne è stata dichiarata al contempo la cessione entro il 2026.

L’azienda ha ammesso di aver perso clienti importanti, proprio per una calo di fiducia del sito sui mercati negli ultimi tempi, che noi imputiamo esclusivamente alle scelte aziendali sbagliate fatte negli anni. Produzioni come la rifaximina e la spiramicina che da domani verranno meno non potranno essere di certo sostituite nei volumi dai sali di vitamina B 12.

La situazione a nostro avviso resta di grande preoccupazione dato che l’azienda ha già dichiarato uno sbilanciamento numerico in termini di personale diretto all’interno del sito. Vi è dunque la seria possibilità che un ragionamento su una eventuale ristrutturazione cominci già prima di aver portato a termine la cessione dello stabilimento. Noi ribadiamo con forza l’impossibilità di perdere su questo territorio anche un solo posto di lavoro, sia esso diretto che somministrato.

Unica nota positiva è la comunicazione di più di una manifestazione di interesse, se pur nessuna di essa ad oggi vincolante.

Abbiamo sottolineato, oltre alla grande preoccupazione, la responsabilità sociale che questa azienda ha verso i lavoratori ed il territorio tutto e le garanzie in termini di livello occupazionale e di sviluppo che d’ora in avanti sarà tenuta a dare sui tavoli istituzionali competenti come quello di oggi.

Tutto ciò tenendo ben presente anche il ruolo che la Regione stessa ha giocato contribuendo a parte degli investimenti accorsi negli anni, alla quale chiediamo di vigilare per scongiurare eventuali dismissioni o ridimensionamenti.

COMUNICATO STAMPA FEMCA CISL