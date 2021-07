Auto in colonna con clacson squillanti e gente in festa nel centro città.

Così i brindisini hanno salutato la vittoria della nazionale italiana contro la Spagna nella semifinale dell’Europeo 2020.

Nel capoluogo tantissimi locali avevano allestito i maxischermi per seguire la gara valevole per la finale. Ed i tifosi, che avevano trattenuto il fiato per la tensione di una partita a lungo in bilico, sono esplosi all’unisono in un urlo liberatorio al momento del rigore decisivo di Jorginho.

Subito dopo è cominciata la festa e tutta la città è stata invasa dai caroselli di auto che hanno voluto festeggiare il successo della nazionale.