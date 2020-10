A Ostuni, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Fasano hanno tratto in arresto, per evasione, Leonardo Ancona, 38enne, in atto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, poiché sorpreso, nella serata di ieri, fuori dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione.

Nel medesimo contesto, l’uomo è stato segnalato alla Prefettura di Brindisi in quanto trovato in possesso di 0,3 grammi di marijuana, occultati nelle tasche, sottoposti a sequestro.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, al termine delle formalità di rito, il 38enne è stato risottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso il suo domicilio.