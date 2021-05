Sono quasi 1400 i questionari compilati sul progetto di rigenerazione urbana dell’ex mercato ortofrutticolo #senzamuro.

Per la precisione sono 1391 i cittadini che hanno risposto alle domande esprimendo così la propria opinione sulle migliori scelte da adottare per ridare vita all’area, abbandonata da oltre 20 anni.

Compilando il questionario i cittadini hanno potuto lanciare idee e proposte partecipando così attivamente al progetto di rigenerazione.

Le risposte sono in fase di elaborazione in queste ore e i dati saranno presentati alla città nei prossimi giorni in modo da condividere con tutta Fasano le ipotesi di riqualificazione dell’ex mercato.

Il passo successivo sarà candidare il progetto di rigenerazione un finanziamento ministeriale che prevede l’assegnazione ai Comuni di contribuiti per iniziative di tale genere volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale.

L’area, la cui rigenerazione è sempre stata prioritaria per l’amministrazione Zaccaria, sarà ripensata in modo più organico e compatibile con il contesto, sarà resa più attrattiva e dotata di uno spazio verde polifunzionale da vivere ogni giorno dell’anno. La progettazione interesserà l’intero Aru 10: non soltanto l’area dell’ex mercato, ma l’insieme della rete viaria che circonda il mercato e le tante piazzette che sono presenti nella zona e che saranno riqualificate.

«Ringrazio i tantissimi cittadini che hanno accolto il nostro invito e hanno dato il loro contributo in termini di idee e opinioni – dice il sindaco Francesco Zaccaria –. Lo hanno fatto con impegno ed entusiasmo, segno che la sinergia tra istituzioni e cittadini può generare solo e sempre risultati proficui. #senzamuro è il nome che abbiamo dato al progetto perché il nostro intento è quello di far diventare l’ex mercato uno spazio aperto, ma #senzamuro è anche l’idea che guida la nostra azione amministrativa, sempre disponibile al confronto e alla costruzione che ha nel «noi» il soggetto più importante».

«La partecipazione così numerosa dei cittadini, che ringrazio per l’adesione e la celerità nel farci pervenire le risposte, è la dimostrazione di quanto l’area dell’ex mercato stia a cuore a tutta Fasano – dice l’assessore all’Urbanistica, Gianluca Cisternino –. Uno spazio che finalmente potrà rivivere e che ciascuno di noi potrà sentire proprio perché frutto di un contributo collettivo di idee. Il progetto definitivo da candidare al ministero sarà calibrato sui suggerimenti e le proposte ricevute in modo tale da dare forma a una proposta che possa rispondere ai bisogni reali della città, alle priorità dei cittadini e rigenerare un’area che appartiene a tutti e che potrà essere finalmente vissuta».

Ufficio Stampa

Città di Fasano