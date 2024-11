In Puglia la nuova tappa di ‘Facciamo semplice l’Italia’ con il ministro Zangrillo

L’appuntamento lunedì 25 novembre in collaborazione con il Comune di Brindisi

Riprende dalla Puglia “Facciamo semplice l’Italia. PArola ai territori”, il percorso lungo tutto il Paese del ministro Paolo Zangrillo, con il Dipartimento della funzione pubblica, per condividere e realizzare insieme i tanti progetti che riguardano la Pubblica amministrazione.

È Brindisi, lunedì 25 novembre 2024, ad ospitare questo nuovo incontro dell’iniziativa, organizzato in collaborazione con il Comune. L’appuntamento è alle ore 14, per l’accoglienza dei partecipanti, nella Sala Gino Strada di Palazzo Granafei-Nervegna, al civico 20 di Via Duomo.

Ad aprire i lavori i saluti istituzionali del sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, del vicepresidente della Commissione Antimafia, onorevole Mauro D’Attis, dell’assessore regionale Sebastiano Leo, del prefetto Luigi Carnevale, e del ministro per la PA, senatore Paolo Zangrillo, al quale sono affidate anche le conclusioni dei lavori.

Due i temi all’ordine del giorno: la semplificazione e la digitalizzazione per il sistema delle imprese e le nuove sfide per la Pa del reclutamento e dell’attrattività, in particolare nei confronti delle giovani generazioni. Oltre agli interventi dei rappresentanti della Funzione pubblica, sono previsti quelli del segretario generale facente funzioni della Camera di Commercio Taranto-Brindisi, Claudia Senesi, del sindaco di San Vito dei Normanni e di Ostuni, Silvana Errico e Angelo Pomes, del segretario generale del Comune di Brindisi, Francesco Arena, del direttore generale del Consorzio Ats Br1, Maurizio Moscara, del presidente di Confindustria Brindisi, Gabriele Menotti Lippolis. Tra i relatori anche il presidente di Cna Brindisi e vicepresidente della Camera di Commercio Taranto-Brindisi, Franco Gentile; il dirigente SUAP e il dirigente della Transizione digitale del Comune di Brindisi, Nicola Zizzi e Gabriele Falco; l’assessore alle Risorse umane del Comune di Brindisi, Daniela Maglie; il comandante della Polizia locale di Brindisi, Antonio Orefice.