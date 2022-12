Da anni portiamo avanti un’ idea di socialità, alternativa al consumo da bar che passa dalla creazione di luoghi di aggregazione e dagli spazi sociali.

Proprio per questo giovedì 29 dicembre alle 18:30 in corso Umberto 14 presso la sede della Cgil

ne discuteremo e analizzeremo, con illustri ospiti, importanti esperienze di riutilizzo di spazi sociali per trarre spunti per aprire nuove strade nella riattivazione dei beni immobili della città di Francavilla inutilizzati, così da permettere alla cittadinanza di usufruirne nuovamente.

Lo faremo insieme a:

-Giulio Gazzaneo: Consigliere Comunale del Comune di Brindisi con delega alle politiche giovanili

-Roberto Covolo: già assessore al comune di Brindisi e project manager di Ex-fadda

Siamo convinti che attraverso questo percorso si possano riattivare le migliori energie e potenzialità della città, dando spazio a tanti giovani e ai loro progetti con l’obiettivo di trasformare insieme il volto di Francavilla.

