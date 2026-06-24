Si è svolta ieri, martedì 23 giugno, nella Sala di Jeso del palazzo della Presidenza della Regione Puglia a Bari, la conferenza stampa dedicata alle nuove traiettorie regionali per la valorizzazione, la circuitazione e l’internazionalizzazione della scena teatrale, coreutica e performativa pugliese. Sono intervenuti alla conferenza stampa Silvia Miglietta, Assessora alla Cultura e Conoscenza della Regione Puglia, Paolo Ponzio, Presidente di Puglia Culture, Giulia Delli Santi, coordinatrice di Area e Responsabile dei progetti regionali settore Teatro di Puglia Culture, Francesco Zaccaria, Sindaco del Comune di Fasano, Cinzia Caroli, Assessora alla Cultura del Comune di Fasano e Sante Levante, Direttore di Puglia Culture.

È intervenuto in collegamento da Parigi Antonio Calbi, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Parigi.

Sono stati inoltre trasmessi i video saluti di Carmen Romero Quero, Direttrice Fundación Teatro a Mil di Santiago del Cile, e di Mr Son Baung Tae, Vicepresidente del Busan International Performing Arts Festival.

Fasano si appresta a diventare il fulcro della scena performativa contemporanea. Dall’1 al 4 luglio, la città ospiterà l’edizione 2026 di Puglia Showcase, la prestigiosa vetrina dedicata al teatro e alla danza pugliese, promossa da Regione Puglia e ideata e realizzata da Puglia Culture.

Quattro giornate intense che vedranno alternarsi 12 produzioni di rilievo, selezionate da una commissione di esperti internazionali, pronte a calcare i palcoscenici del Cinema Teatro J. Kennedy, del Teatro Sociale e de I Portici – Biblioteca di Comunità “Ignazio Ciaia”. L’evento, finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 2021-2027, vanta importanti collaborazioni e patrocini, tra cui l’ANCT (Associazione Nazionale Critici di Teatro), l’Ordine dei Giornalisti Puglia e la media partnership di Teatro e Critica.

Il programma si aprirà mercoledì 1° luglio con spettacoli di forte impatto come Ultimo Round (CREST), Racconto personale (Bottega degli Apocrifi) e la danza di Progetto delle Radici (ResExtensa). Nei giorni successivi si susseguiranno le proposte di prestigiose compagnie come Berardi Casolari, Teatro dei Borgia, La Luna nel Letto, Factory Compagnia Transadriatica, Sosta Palmizi, Licia Lanera, Koreja ed Equilibrio Dinamico.

Non mancheranno i momenti istituzionali di altissimo profilo: il 4 luglio, presso la Biblioteca “Ignazio Ciaia”, si terrà l’incontro straordinario “Visioni dal Sud: Cultura, Comunità e Connessioni”, un tavolo di confronto tra gli assessori alla Cultura delle Regioni del Mezzogiorno e i referenti del Ministero della Cultura focalizzato sulle buone pratiche e sull’internazionalizzazione. Ogni sera, inoltre, la condivisione e il dibattito si sposteranno al Villaggio Puglia, lo spazio sponsorizzato da San Marzano Vini che coniugherà enogastronomia locale e grande musica dal vivo, con le esibizioni di BandAdriatica, GirodiBanda, Renzo Rubino & La Sbanda e Bande di Puglia.

Il Sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, ha espresso grande entusiasmo per la designazione della città come cuore pulsante di questa edizione della manifestazione: «Ospitare a Fasano l’edizione 2026 di Puglia Showcase, dall’1 al 4 luglio, è per noi un motivo di profondo orgoglio e rappresenta la conferma della centralità che la nostra città ha ormai assunto nel panorama culturale ed artistico pugliese e nazionale. Il nostro territorio sta vivendo una stagione di straordinario protagonismo culturale. Aprire le porte dei nostri contenitori culturali, come il Teatro Kennedy, il Teatro Sociale e I Portici – Biblioteca di Comunità “Ignazio Ciaia”, e far vivere i nostri spazi più suggestivi grazie ai progetti di teatro e danza selezionati da Puglia Culture, dimostra come Fasano sia un palcoscenico naturale pronto ad accogliere la grande creatività contemporanea. Eventi di questa portata strategica, con oltre 180 operatori culturali provenienti da tutto il mondo, non sono solo un’eccellente vetrina artistica, ma costituiscono un pilastro fondamentale per il nostro modello di turismo culturale. La cultura e lo spettacolo dal vivo sono motori formidabili di attrattività territoriale: accogliere giornalisti, critici, programmatori e oltre duecento operatori del settore, anche grazie al ritorno del Puglia Village, significa generare economia della bellezza e qualificare ulteriormente la nostra offerta turistica. Inoltre, la proiezione internazionale di questa edizione – che si inserisce perfettamente nel solco delle prestigiose partnership della Regione Puglia con Parigi, la Corea del Sud e il Cile – ci riempie di entusiasmo. Fasano diventa, a tutti gli effetti, un crocevia di relazioni globali, un hub in cui lo scambio e la cooperazione transnazionale trovano casa. Voglio ringraziare sentitamente la Regione Puglia e Paolo Ponzio, presidente di Puglia Culture, per aver creduto in Fasano come partner per questo appuntamento cruciale. Siamo pronti a dare il benvenuto agli artisti e agli operatori, certi che la nostra città saprà offrire, ancora una volta, il suo volto migliore, fatto di ospitalità, professionalità e passione per l’arte».

L’importanza dell’evento di Fasano risiede anche nel suo legame a doppio filo con la strategia di espansione globale della cultura regionale. Come emerso durante la conferenza stampa ufficiale tenutasi a Bari alla presenza delle istituzioni e dei vertici di Puglia Culture, la vetrina di Fasano agisce in perfetta complementarità con l’iniziativa “Puglia en scène à Paris” (che porterà le eccellenze pugliesi all’Hôtel de Galliffet e in prestigiosi teatri francesi) e si raccorda ai nuovi protocolli di cooperazione culturale siglati con la Corea del Sud (Busan International Performing Arts Festival) e con il Cile (Fundación Teatro a Mil di Santiago).

Fasano si conferma così non solo una destinazione accogliente e colma di bellezza, ma un vero e proprio snodo strategico per le rotte artistiche mondiali.

Il programma di Puglia Showcase:

Il programma di Puglia Showcase 2026 si svolgerà al Teatro Kennedy e al Sociale di Fasano. Si aprirà l’1 luglio con Ultimo Round. Storia del pugile sinti Johann “Rukelie” Trollmann, produzione CREST in collaborazione con Associazione Mente Acrobatica, scritto da Gaetano Colella e Andrea Simonetti, interpretato da Andrea Simonetti e diretto da Gaetano Colella; a seguire Racconto personale della Compagnia Bottega degli Apocrifi, da un racconto di Mamadou Diakite, con Mamadou Diakite, riscrittura per il teatro di Stefania Marrone e regia di Cosimo Severo. La giornata si chiuderà con la danza di Progetto delle Radici: Mors / Lu Baciu Santu di ResExtensa Dance Company, ideazione e direzione artistica di Elisa Barucchieri, con le coreografie di Elisa Barucchieri, Moreno Guadalupi e Diego Tortelli. In serata, al Villaggio Puglia, musica ed enogastronomia con BandAdriatica.

Il 2 luglio il programma proseguirà con LidOdissea della Compagnia Berardi Casolari, scritto e diretto da Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari, con la collaborazione di César Brie; con Oliviero, produzione Cooperativa La Rete e Teatro dei Borgia, scritto e diretto da Gianpiero Borgia, con Gianpiero Borgia e Riccardo Palmieri; e con Giulietta e Romeo. Il corpo di Shakespeare, nuova produzione de La Luna nel Letto, Teatri di Bari e Compagnia Eleina D., con regia e drammaturgia di Michelangelo Campanale e coreografie di Vito Leone Cassano. La giornata si concluderà al Villaggio Puglia con GirodiBanda.

Il 3 luglio saranno presentati (H)amleto di Factory Compagnia Transadriatica, ispirato ad Amleto di William Shakespeare, scritto da Fabrizio Tana e a cura di Tonio De Nitto e Fabio Tinella; Zugzwang di e con Elisabetta Lauroe Gennaro Andrea Lauro, produzione Sosta Palmizi / Compagnie Meta / Cuenca Lauro; e James, scritto e diretto da Licia Lanera, produzione Compagnia Licia Lanera e 369gradi. La serata del Villaggio Puglia sarà affidata a Renzo Rubino & La Sbanda.

La giornata conclusiva del 4 luglio si aprirà con Caravaggio. Di chiaro e di oscuro, di Francesco Niccolini, con Luigi D’Elia, per la regia di Enzo Vetrano e Stefano Randisi, produzione Mesagne Capitale Cultura di Puglia 2023 – Umana Meraviglia, Compagnia INTI di Luigi D’Elia, Le Tre Corde – Compagnia Vetrano-Randisi e Teatri di Bari.

Seguirà, a I Portici – Biblioteca di Comunità “Ignazio Ciaia” di Fasano, l’incontro Visioni dal Sud: Cultura, Comunità e Connessioni, appuntamento straordinario che riunirà, su invito della Regione Puglia, gli assessori alla Cultura delle Regioni del Mezzogiorno e alcuni referenti del Ministero della Cultura, per condividere strategie, strumenti e obiettivi capaci di creare terreno fertile alla diffusione della creatività delle compagnie di teatro e danza. Al centro del confronto, le buone pratiche per una progettualità comune tra le Regioni del Sud, il ruolo del welfare culturale e le strategie di internazionalizzazione del Mezzogiorno.

Nel pomeriggio saranno presentati Modugno prima di volare di Teatro Koreja, liberamente tratto dal libro Io, Domenico e me di Angelo De Matteis, scritto da Angelo De Matteis in collaborazione con Salvatore Tramacere, con Angelo De Matteis, Emanuela Pisicchio ed Enrico Stefanelli, per la regia di Salvatore Tramacere; e Arvo Pärt vs David Bowie di Equilibrio Dinamico Repertory Dance Company, concept e coreografia di Roberta Ferrara e Gianni Notarnicola. La chiusura del Villaggio Puglia sarà affidata a Bande di Puglia.