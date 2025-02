La città di Fasano si prepara a celebrare l’amore in tutte le sue sfaccettature con la manifestazione “Io amo a Fasano 2025”, un evento ricco di iniziative culturali, artistiche e musicali che coinvolgeranno l’intera comunità dal 9 al 20 febbraio, con un culmine il giorno di San Valentino.

Promossa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le associazioni del territorio, “Io amo a Fasano 2025” si propone di offrire un’esperienza unica e coinvolgente, capace di toccare il cuore di ogni partecipante attraverso un programma eterogeneo e originale.

Il programma

Il 14 febbraio, giorno di San Valentino, il cuore di Fasano si animerà di eventi per tutti i gusti:

• “CHE COSA È L’AMOUR: RIFLESSIONI SENSIBILI SULL’ACCETTAZIONE DI SÉ E SULLA PRIMA VOLTA”: un incontro a cura dell’associazione “Humanamente” per riflettere sull’amore e la sua importanza nella costruzione della propria identità (ore 17:00, sede Humanamente, Piazza Plebiscito 2).

• Consegna pergamena ricordo NOZZE D’ORO E PLATINO alle coppie che hanno raggiunto l’importante traguardo dei 50-60 anni di matrimonio, e “VIVA GLI SPOSI”, uno spettacolo in collaborazione con la Banda “Ignazio Ciaia” e l’associazione “U ‘ntrattine” per celebrare l’unione e la gioia del matrimonio (ore 17:30, Sala Consiliare, Palazzo di Città).

• ESIBIZIONE ORCHESTRALE: gli studenti del Corso Musicale dell’IC Giovanni XXIII-Pascoli si esibiranno in un concerto emozionante (ore 18:00, Palazzo di Città).

• “TUTTE LE FORME DELL’AMORE”: un evento a cura de “La banda di Minnie e Topolino” per celebrare l’amore in tutte le sue espressioni (ore 18:00, Piazza Ciaia).

• “AMÁURE MÌ SÄPE CANTÉ”: canti e poesie popolari a cura dell’UTL per riscoprire le tradizioni e le radici del nostro amore (ore 18:30, sede UTL).

E ancora…

• MOSTRA GRAFICA: una mostra realizzata e curata dagli istituti scolastici di Fasano sarà visitabile per l’intera giornata del 14 febbraio presso il Palazzo di Città.

• ALLESTIMENTO in Piazza Mercato Vecchio: a cura dell’associazione “U ‘ntrattine”, per creare un’atmosfera romantica e suggestiva.

• “COSÌ CANTIAMO L’AMORE”: canti e video saranno diffusi su Facebook e Instagram a cura dell’associazione “Calliope” per celebrare l’amore attraverso la musica.

Eventi collaterali

Dal 9 al 20 febbraio, la città sarà animata da diversi eventi:

• “AMORE SENZA CONFINE”: allestimento in Piazza del Santuario a cura della Comunità di Pozzo Faceto e 21 LAB S.R.L.

• “LA PANCHINA DELL’AMORE”: un’installazione a cura dell’associazione “Iniziative per Fasano” (anche il 15 febbraio).

“Io amo a Fasano 2025” è un’occasione unica per vivere un’esperienza indimenticabile all’insegna dell’amore, dell’arte e della cultura. Un evento pensato per coinvolgere tutta la comunità e celebrare insieme uno dei sentimenti più importanti della vita.

L’Amministrazione Comunale ringrazia tutte le Associazioni, le scuole della città, i dirigenti scolastici, gli insegnati ma soprattutto gli alunni, per la fattiva collaborazione che ha reso possibile la realizzazione di questo ricco cartellone di eventi dedicati all’amore.

Ufficio Stampa

Città di Fasano