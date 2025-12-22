December 22, 2025
Il Teatro Sociale di Fasano, gremito in ogni ordine di posto, ha fatto da cornice domenica 21 dicembre, alla cerimonia del Galà dello Sport. L’evento, presentato dall’assessore allo Sport Giuseppe Galeota e dal responsabile della comunicazione del Comune di Fasano Mimmo Capozzi, ha celebrato i successi degli atleti e delle realtà locali che si sono distinti a livello regionale, nazionale e internazionale.

 

Sul palco, per la consegna dei riconoscimenti, si sono alternati il Sindaco Francesco Zaccaria, l’assessore al Bilancio Antonio Pagnelli, i consiglieri comunali Francesco Bianco (presidente Commissione consigliare Sport) e Giuseppe Ventrella (presidente facente funzione Provincia di Brindisi) e Angelo Dicarolo, presidente Consulta dello Sport.

 

«Il Galà dello Sport rappresenta un momento di profondo orgoglio per tutta la nostra amministrazione e per l’intera comunità di Fasano – commenta il sindaco Zaccaria –. In questi quasi dieci anni di legislatura, abbiamo lavorato con coerenza e determinazione per trasformare lo sport in una vera infrastruttura sociale della nostra città. Crediamo fermamente che lo sport non sia solo competizione, ma una straordinaria palestra di vita e di educazione. È attraverso i valori della lealtà, del sacrificio e del rispetto delle regole che formiamo oggi i “cittadini di domani”, rendendo la nostra comunità più coesa e forte. Questo impegno si è tradotto in azioni concrete: abbiamo investito costantemente nell’ammodernamento degli impianti esistenti e nella creazione di nuove strutture d’eccellenza, come il nuovo Palazzetto dello Sport di Vigna Marina, simbolo di una programmazione che mette al centro i giovani e il benessere del territorio. Celebrare oggi i successi dei nostri atleti significa, dunque, raccogliere i frutti di un percorso condiviso con le società, i tecnici e le famiglie, convinti che investire nello sport significhi investire nel futuro stesso di Fasano».

 

«Il Galà dello Sport della Città di Fasano – dice l’assessore Galeota – è stato, ancora una volta, la dimostrazione concreta del momento florido del panorama sportivo fasanese e di quanto il nostro territorio sia vivo, dinamico e capace di esprimere eccellenze in tutte le discipline sportive. Abbiamo voluto omaggiare e premiare tutte le società, tutte le discipline e tutti gli atleti che nel 2024/25 si sono distinti a livello regionale, nazionale e internazionale, portando in alto il nome di Fasano e rafforzando l’immagine della nostra comunità oltre i confini cittadini. Come amministrazione comunale crediamo profondamente che lo sport sia non solo agonismo e risultati, ma anche educazione, inclusione sociale, benessere e sviluppo del territorio. Per questo il Galà dello Sport non è un evento isolato, ma parte di una precisa scelta politica: investire nello sport come infrastruttura sociale della città, riconoscendo il ruolo fondamentale delle associazioni, dei dirigenti, dei tecnici e delle famiglie nel costruire una comunità più coesa e più forte. Proprio in questa direzione, abbiamo voluto che il Galà dello Sport diventasse un appuntamento stabile nel calendario cittadino: lo replicheremo anche il prossimo anno, convinti che celebrare i risultati sportivi significhi allo stesso tempo sostenere un modello di città che mette al centro i giovani, i valori della lealtà, del sacrificio e del rispetto delle regole. Un doveroso e sentito ringraziamento va all’Ufficio Sport del Comune di Fasano, che ha gestito con grande professionalità e dedizione l’intera fase del bando pubblico, garantendo trasparenza, correttezza e partecipazione. È anche grazie a questo lavoro silenzioso ma fondamentale se oggi possiamo raccontare una città capace di programmare, valorizzare e promuovere lo sport in tutte le sue forme. Questa è la direzione che intendiamo perseguire con coerenza e determinazione: continuare a fare della nostra comunità un modello di riferimento nel panorama sportivo regionale e nazionale».

 

Ad aprire la cerimonia, dopo la proiezione di uno short film che ha riassunto i principali successi dello Sport fasanese, l’esecuzione dell’inno nazionale – il Canto degli Italiani di Goffredo Mameli – a cura della giovanissima Giulia Alò. La premiazione vera e propria ha preso il via con i riconoscimenti ai tre fasanesi che hanno ricevuto le Stelle al Merito Sportivo CONI: Stefano L’Abbate (1º Posto Master 80 ai Campionati Italiani individuali 2025), Angelo Dicarolo (pallamano) e Antonio Zizzi (ASD Narducci).

 

Di seguito l’elenco di tutti i premiati, suddivisi per discipline sportive:

Arti Marziali
• ASD Ju Jitsu Academy 1ª classificata nella Coppa Italia Ju Jitsu.
• Francesco Scolti (Asd Ju Jitsu Academy) Campione del mondo 2024/25 mondiali in Grecia.
• Rosa Olive (ASD Bushido): Campionessa Europea European Cup.
• Vincenzo Pantaleo: Campione italiano Muay Thai 2025 (cat. 40kg).
• Semeraro Federica (Asd Ju Jitsu Academy) pluricampionessa italiana, 3ª Europei u18 a Cipro 2024 e 3ª Europei u21 in Belgio 2025.
• Martina Bufano (Asd Ju Jitsu Academy), campionessa italiana e 3ª ai campionati europei a Cipro 2024/25.
• Paola Di Bari (Asd Ju Jitsu Academy), campionessa italiana e partecipazione ai campionati europei in Belgio e campionati del mondo in Tailandia
• Francesco Cardone (Asd Ju Jitsu Academy), doppio oro in Coppa Italia e partecipazione ai campionati europei in Belgio 2025.
• Leonardo Acquaviva (Asd Ju Jitsu Academy), vincitore di vari trofei internazionali e partecipazione ai campionati del mondo 2024 in Grecia.
• Alessandro Nistri (Asd Ju Jitsu Academy), campione italiano.
• Mattia Bellomo (Asd Ju Jitsu Academy), campione italiano e doppio oro all’Open d’Italia
• Luigi Marelli (Asd Ju Jitsu Academy), bronzo all’internazionale Mediterraneo Open.
• Modesto Laguardia (Asd Ju Jitsu Academy), bronzo internazionale Mediterraneo Open, convocato ai campionati del mondo in Tailandia.

Atletica Leggera
• Ernesto Angelini (ASD Narducci): Campione regionale ciclocross.
• Daniel Bianchi: 3º classificato categoria Juniores (Challenge Xco Puglia).
• Giacomo Mancini (Polisport Ciclo Club): Podio regionale Campionato Bicinpuglia.
• Valerio Vinci (Polisport Ciclo Club): Podio regionale Campionato Corripuglia.
• Marco Schiavone (Polisport Ciclo Club): Inserimento nella Hall of Fame Marathon Series.
• Angelo Semeraro: 17º classificato su 80 partecipanti alla Like Varano Triathlon 226.
• Nomar Mighel Cuoco: (Giovani atleti Bari 1969) campione regionale lancio del giavellotto U14.

Automobilismo e Motori
• Vittorio Ghirelli (Pk Carsport): Campione europeo master Nascar Euro Series Pro.
• Giovanni Angelini (Asd Egnathia): Campione italiano supersalita.
• Oronzo Montanaro (Fasano Corse): Campione italiano supersalita 2024/2025.
• Donato Argese (Fasano Corse): Campione italiano Formula Challenge 2024.
• Francesco Leogrande (Fasano Corse): Vice campione italiano supersalita 2024/2025.
• Luigi Pagnelli: Campione regionale Kart.
• Flavio Laterrenia: Primo classificato categoria Under 10 (Campionato regionale Kart).
• Andrea Palazzo (Fasano Corse): Ottimi piazzamenti nel Campionato TCR Italy Granturismo.
• Ronny Guarini (Fasano Corse): Riconoscimento per l’attività nel TCR Italy e come Commissario sportivo GP Imola Formula 2.
• Carmelo Argese: Commissario di percorso TCR Italy.
• Marco Darcavio: Esperto navigatore e ufficiale di gara nei Campionati di Rally.

Bodybuilding
• Pasquina Miccolis (Sportproject): Campionessa Mondiale categoria Professionisti (IBFF Slovenia) per il Bodybuilding.

Calcio
• Renato Olive: Premio alla carriera – Calciatore di Serie A.
• USD Città di Fasano: Permanenza nel campionato di Serie D.
• ASD Atletico Pezze 2011: Permanenza nel campionato di 2ª categoria.
• ASD BS Soccer Team Fasano: Permanenza nel campionato regionale di 1ª categoria.
• ASD Fasano (Calcio Montalbano): Permanenza nel campionato regionale di 2ª categoria.

Ciclismo
• Vito Di Tano: Tributo alla memoria del Campione del mondo di ciclocross.
• Biagio Palmisano (ASD Narducci): Campione regionale ciclocross.

Danza Sportiva
• Rosalba Mandriota, Vittoria Valente, Mary Sartory, Aurora Sansonetti, Anita Carbonara, Ilaria Ruggiero: 1e classificate nel Ranking Nazionale (Circuito Coppa Italia 2025).
• Melissa Comes: 3ª classificata Campionato Italiano Fidesm 2025.
• Miriana Vinci: 3ª classificata Under 15 e finalista C.I. (Campionato Italiano Fidesm 2025).

Equitazione
• Francesco Pagnelli: Vincitore categoria Youth 14-18 nel Reining.

Pallacanestro
• ASD Basket Fasano: Riconoscimento per il Campionato di Serie C.

Pallamano
• SSD Junior Fasano: Qualificazione ai quarti di finale Final Eight.
• ASD Roberto Serra Fasano: Promozione in Serie A Silver.
• Luigi Guarini (Arbitro Serie A Gold).
• Antonio e Pierluigi Lorusso (Arbitri internazionali Beach Handball).
• Giovanni Fasano e Michele Tempone (Arbitri nazionali).

Pallavolo
• Olio Pantaleo Volley Fasano: Promozione in Serie A2.
• ASD Pallavolo Fasano: Permanenza in Serie C.
• Pierpaolo Di Bari: Arbitro di Serie A maschile (Volley).
• Roberta D’Erchia: Arbitro (Volley).

Pattinaggio.
• ASD Skating: Premio per la disciplina Pattinaggio.

Tennis
• Gerardo Brescia: Collaboratore Team Flavio Cobolli.
• Olga Di Bari: 1ª classificata tabellone 3ª categoria Torneo Open di Cisternino.

Tiro con l’Arco
• ASD Arcieri delle Dune: Premio per la disciplina Tiro con l’Arco.

 

L’Amministrazione Comunale ringrazia tutti gli atleti per l’impegno e la passione che rendono Fasano una città simbolo dello sport pugliese.

 

 

