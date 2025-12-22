Il Teatro Sociale di Fasano, gremito in ogni ordine di posto, ha fatto da cornice domenica 21 dicembre, alla cerimonia del Galà dello Sport. L’evento, presentato dall’assessore allo Sport Giuseppe Galeota e dal responsabile della comunicazione del Comune di Fasano Mimmo Capozzi, ha celebrato i successi degli atleti e delle realtà locali che si sono distinti a livello regionale, nazionale e internazionale.

Sul palco, per la consegna dei riconoscimenti, si sono alternati il Sindaco Francesco Zaccaria, l’assessore al Bilancio Antonio Pagnelli, i consiglieri comunali Francesco Bianco (presidente Commissione consigliare Sport) e Giuseppe Ventrella (presidente facente funzione Provincia di Brindisi) e Angelo Dicarolo, presidente Consulta dello Sport.

«Il Galà dello Sport rappresenta un momento di profondo orgoglio per tutta la nostra amministrazione e per l’intera comunità di Fasano – commenta il sindaco Zaccaria –. In questi quasi dieci anni di legislatura, abbiamo lavorato con coerenza e determinazione per trasformare lo sport in una vera infrastruttura sociale della nostra città. Crediamo fermamente che lo sport non sia solo competizione, ma una straordinaria palestra di vita e di educazione. È attraverso i valori della lealtà, del sacrificio e del rispetto delle regole che formiamo oggi i “cittadini di domani”, rendendo la nostra comunità più coesa e forte. Questo impegno si è tradotto in azioni concrete: abbiamo investito costantemente nell’ammodernamento degli impianti esistenti e nella creazione di nuove strutture d’eccellenza, come il nuovo Palazzetto dello Sport di Vigna Marina, simbolo di una programmazione che mette al centro i giovani e il benessere del territorio. Celebrare oggi i successi dei nostri atleti significa, dunque, raccogliere i frutti di un percorso condiviso con le società, i tecnici e le famiglie, convinti che investire nello sport significhi investire nel futuro stesso di Fasano».

«Il Galà dello Sport della Città di Fasano – dice l’assessore Galeota – è stato, ancora una volta, la dimostrazione concreta del momento florido del panorama sportivo fasanese e di quanto il nostro territorio sia vivo, dinamico e capace di esprimere eccellenze in tutte le discipline sportive. Abbiamo voluto omaggiare e premiare tutte le società, tutte le discipline e tutti gli atleti che nel 2024/25 si sono distinti a livello regionale, nazionale e internazionale, portando in alto il nome di Fasano e rafforzando l’immagine della nostra comunità oltre i confini cittadini. Come amministrazione comunale crediamo profondamente che lo sport sia non solo agonismo e risultati, ma anche educazione, inclusione sociale, benessere e sviluppo del territorio. Per questo il Galà dello Sport non è un evento isolato, ma parte di una precisa scelta politica: investire nello sport come infrastruttura sociale della città, riconoscendo il ruolo fondamentale delle associazioni, dei dirigenti, dei tecnici e delle famiglie nel costruire una comunità più coesa e più forte. Proprio in questa direzione, abbiamo voluto che il Galà dello Sport diventasse un appuntamento stabile nel calendario cittadino: lo replicheremo anche il prossimo anno, convinti che celebrare i risultati sportivi significhi allo stesso tempo sostenere un modello di città che mette al centro i giovani, i valori della lealtà, del sacrificio e del rispetto delle regole. Un doveroso e sentito ringraziamento va all’Ufficio Sport del Comune di Fasano, che ha gestito con grande professionalità e dedizione l’intera fase del bando pubblico, garantendo trasparenza, correttezza e partecipazione. È anche grazie a questo lavoro silenzioso ma fondamentale se oggi possiamo raccontare una città capace di programmare, valorizzare e promuovere lo sport in tutte le sue forme. Questa è la direzione che intendiamo perseguire con coerenza e determinazione: continuare a fare della nostra comunità un modello di riferimento nel panorama sportivo regionale e nazionale».

Ad aprire la cerimonia, dopo la proiezione di uno short film che ha riassunto i principali successi dello Sport fasanese, l’esecuzione dell’inno nazionale – il Canto degli Italiani di Goffredo Mameli – a cura della giovanissima Giulia Alò. La premiazione vera e propria ha preso il via con i riconoscimenti ai tre fasanesi che hanno ricevuto le Stelle al Merito Sportivo CONI: Stefano L’Abbate (1º Posto Master 80 ai Campionati Italiani individuali 2025), Angelo Dicarolo (pallamano) e Antonio Zizzi (ASD Narducci).

Di seguito l’elenco di tutti i premiati, suddivisi per discipline sportive:

Arti Marziali

• ASD Ju Jitsu Academy 1ª classificata nella Coppa Italia Ju Jitsu.

• Francesco Scolti (Asd Ju Jitsu Academy) Campione del mondo 2024/25 mondiali in Grecia.

• Rosa Olive (ASD Bushido): Campionessa Europea European Cup.

• Vincenzo Pantaleo: Campione italiano Muay Thai 2025 (cat. 40kg).

• Semeraro Federica (Asd Ju Jitsu Academy) pluricampionessa italiana, 3ª Europei u18 a Cipro 2024 e 3ª Europei u21 in Belgio 2025.

• Martina Bufano (Asd Ju Jitsu Academy), campionessa italiana e 3ª ai campionati europei a Cipro 2024/25.

• Paola Di Bari (Asd Ju Jitsu Academy), campionessa italiana e partecipazione ai campionati europei in Belgio e campionati del mondo in Tailandia

• Francesco Cardone (Asd Ju Jitsu Academy), doppio oro in Coppa Italia e partecipazione ai campionati europei in Belgio 2025.

• Leonardo Acquaviva (Asd Ju Jitsu Academy), vincitore di vari trofei internazionali e partecipazione ai campionati del mondo 2024 in Grecia.

• Alessandro Nistri (Asd Ju Jitsu Academy), campione italiano.

• Mattia Bellomo (Asd Ju Jitsu Academy), campione italiano e doppio oro all’Open d’Italia

• Luigi Marelli (Asd Ju Jitsu Academy), bronzo all’internazionale Mediterraneo Open.

• Modesto Laguardia (Asd Ju Jitsu Academy), bronzo internazionale Mediterraneo Open, convocato ai campionati del mondo in Tailandia.

Atletica Leggera

• Ernesto Angelini (ASD Narducci): Campione regionale ciclocross.

• Daniel Bianchi: 3º classificato categoria Juniores (Challenge Xco Puglia).

• Giacomo Mancini (Polisport Ciclo Club): Podio regionale Campionato Bicinpuglia.

• Valerio Vinci (Polisport Ciclo Club): Podio regionale Campionato Corripuglia.

• Marco Schiavone (Polisport Ciclo Club): Inserimento nella Hall of Fame Marathon Series.

• Angelo Semeraro: 17º classificato su 80 partecipanti alla Like Varano Triathlon 226.

• Nomar Mighel Cuoco: (Giovani atleti Bari 1969) campione regionale lancio del giavellotto U14.

Automobilismo e Motori

• Vittorio Ghirelli (Pk Carsport): Campione europeo master Nascar Euro Series Pro.

• Giovanni Angelini (Asd Egnathia): Campione italiano supersalita.

• Oronzo Montanaro (Fasano Corse): Campione italiano supersalita 2024/2025.

• Donato Argese (Fasano Corse): Campione italiano Formula Challenge 2024.

• Francesco Leogrande (Fasano Corse): Vice campione italiano supersalita 2024/2025.

• Luigi Pagnelli: Campione regionale Kart.

• Flavio Laterrenia: Primo classificato categoria Under 10 (Campionato regionale Kart).

• Andrea Palazzo (Fasano Corse): Ottimi piazzamenti nel Campionato TCR Italy Granturismo.

• Ronny Guarini (Fasano Corse): Riconoscimento per l’attività nel TCR Italy e come Commissario sportivo GP Imola Formula 2.

• Carmelo Argese: Commissario di percorso TCR Italy.

• Marco Darcavio: Esperto navigatore e ufficiale di gara nei Campionati di Rally.

Bodybuilding

• Pasquina Miccolis (Sportproject): Campionessa Mondiale categoria Professionisti (IBFF Slovenia) per il Bodybuilding.

Calcio

• Renato Olive: Premio alla carriera – Calciatore di Serie A.

• USD Città di Fasano: Permanenza nel campionato di Serie D.

• ASD Atletico Pezze 2011: Permanenza nel campionato di 2ª categoria.

• ASD BS Soccer Team Fasano: Permanenza nel campionato regionale di 1ª categoria.

• ASD Fasano (Calcio Montalbano): Permanenza nel campionato regionale di 2ª categoria.

Ciclismo

• Vito Di Tano: Tributo alla memoria del Campione del mondo di ciclocross.

• Biagio Palmisano (ASD Narducci): Campione regionale ciclocross.

Danza Sportiva

• Rosalba Mandriota, Vittoria Valente, Mary Sartory, Aurora Sansonetti, Anita Carbonara, Ilaria Ruggiero: 1e classificate nel Ranking Nazionale (Circuito Coppa Italia 2025).

• Melissa Comes: 3ª classificata Campionato Italiano Fidesm 2025.

• Miriana Vinci: 3ª classificata Under 15 e finalista C.I. (Campionato Italiano Fidesm 2025).

Equitazione

• Francesco Pagnelli: Vincitore categoria Youth 14-18 nel Reining.

Pallacanestro

• ASD Basket Fasano: Riconoscimento per il Campionato di Serie C.

Pallamano

• SSD Junior Fasano: Qualificazione ai quarti di finale Final Eight.

• ASD Roberto Serra Fasano: Promozione in Serie A Silver.

• Luigi Guarini (Arbitro Serie A Gold).

• Antonio e Pierluigi Lorusso (Arbitri internazionali Beach Handball).

• Giovanni Fasano e Michele Tempone (Arbitri nazionali).

Pallavolo

• Olio Pantaleo Volley Fasano: Promozione in Serie A2.

• ASD Pallavolo Fasano: Permanenza in Serie C.

• Pierpaolo Di Bari: Arbitro di Serie A maschile (Volley).

• Roberta D’Erchia: Arbitro (Volley).

Pattinaggio.

• ASD Skating: Premio per la disciplina Pattinaggio.

Tennis

• Gerardo Brescia: Collaboratore Team Flavio Cobolli.

• Olga Di Bari: 1ª classificata tabellone 3ª categoria Torneo Open di Cisternino.

Tiro con l’Arco

• ASD Arcieri delle Dune: Premio per la disciplina Tiro con l’Arco.

L’Amministrazione Comunale ringrazia tutti gli atleti per l’impegno e la passione che rendono Fasano una città simbolo dello sport pugliese.

