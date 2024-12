L’Amministrazione Comunale annuncia l’apertura della Casa di Babbo Natale nel centro storico. L’inaugurazione avrà luogo il 18 dicembre alle ore 17 in Via del Balì, e arricchirà ulteriormente l’atmosfera natalizia nel cuore della nostra città.

All’ingresso, i visitatori saranno accolti da un paesaggio innevato e da un piccolo laboratorio creativo, dove bambini e bambine potranno liberare la loro fantasia, portare la propria letterina per Babbo Natale e apporre con orgoglio il timbro ufficiale. Due simpatici elfi guideranno i più piccoli in questa esperienza affascinante e coinvolgente. Uno spazio magico che aspetta solo di essere esplorato: soldatini schiaccianoci, alberi di Natale finemente decorati e scintillanti luci colorate si combinano per creare un’atmosfera da sogno. Una stanza speciale, poi, ospiterà il maestoso trono di Babbo Natale, accanto una cassetta postale magica sarà pronta a ricevere le letterine scritte dei bambini, che poi verranno lette con cura. Babbo Natale in persona sarà lì ad accogliere i piccoli visitatori con un sorriso caloroso, ascoltare i loro desideri e scattare foto ricordo, immortalando così questo momento unico e speciale.

La Casa di Babbo Natale resterà aperta tutti i giorni dal 18 al 25 dicembre, dalle ore 17.00 alle ore 21.00, con ingresso libero e gratuito.

Giovedì 26 dicembre, invece, la magia del Natale continua con un evento speciale. Alle ore 10.30, in Piazza Ciaia, Babbo Natale farà la sua ultima apparizione dell’anno, salutando i bambini della città con la sua maestosa slitta, trainata da un elegante cavallo bianco.

Questa iniziativa, organizzata dall’Associazione Happy in sinergia con l’Amministrazione Comunale e l’Assessorato al Turismo, è pensata per regalare momenti di gioia, spensieratezza e incanto e per vivere insieme lo spirito del Natale.

Inoltre nei pomeriggi del 19, 23 e 24 dicembre, durante l’apertura al pubblico della Casa di Babbo Natale sono previste attività di intrattenimento in Via del Balì a cura dell’associazione fasanese APS “U’Ntrattine”.

