Si è svolta oggi, giovedì 17 luglio 2025, alle ore 14:00, presso la “Sala di rappresentanza” di Palazzo di Città, la cerimonia di benvenuto e consegna delle nuove autorizzazioni ai 19 operatori Noleggio Con Conducente (NCC). L’evento, che ha visto la partecipazione del Sindaco Francesco Zaccaria, dell’Assessore alle Attività produttive Giuseppe Galeota e del consigliere Comunale Franco Mastro, ha segnato un momento storico per la città di Fasano, tra i primi comuni in Italia a indire il bando per le licenze NCC dopo il loro sblocco.

Durante la cerimonia, i 19 nuovi autisti NCC hanno ricevuto le autorizzazioni e un portachiavi personalizzato.

Il Sindaco Francesco Zaccaria ha dichiarato: «Oggi è un giorno di grande orgoglio per Fasano. Siamo stati tra i primi comuni in Italia a cogliere l’opportunità offerta dallo sblocco delle licenze NCC, dimostrando lungimiranza e concretezza. Questo non solo potenzia la nostra offerta di mobilità, ma crea anche nuove opportunità di lavoro e rafforza il tessuto economico locale. L’Amministrazione Comunale è sempre al fianco dei professionisti che scelgono di investire nel nostro territorio».

L’Assessore Giuseppe Galeota ha aggiunto: «L’accelerazione della mobilità a Fasano è una priorità per la nostra Amministrazione. L’ingresso di questi 19 nuovi operatori NCC rappresenta un passo significativo in questa direzione. Abbiamo lavorato incessantemente per snellire l’iter burocratico e garantire una procedura trasparente ed efficiente. Fasano si conferma un modello virtuoso nella gestione delle dinamiche legate ai servizi di trasporto».

Anche il Consigliere Comunale Franco Mastro, delegato dal Sindaco per la gestione degli NCC, che ha curato l’iter burocratico per il bando, ha espresso la sua soddisfazione: «Vedere il frutto di un lungo lavoro concretizzarsi in questa giornata è estremamente gratificante. Essere tra i primi comuni in Italia ad aver indetto il bando per le licenze NCC dopo lo sblocco è una testimonianza della nostra capacità di agire rapidamente e in maniera incisiva per il bene della comunità. Auguro a tutti i nuovi operatori un futuro di successo».

L’Amministrazione Comunale di Fasano celebra con orgoglio questi professionisti del Noleggio Con Conducente, rafforzando l’impegno per una mobilità sempre più efficiente e al passo con le esigenze dei cittadini e dei visitatori

Ufficio Stampa

Città di Fasano