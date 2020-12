Il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, comunica quanto segue:

«L’Amministrazione comunale, al fine di riqualificare le aree verdi, anche attraverso la promozione di attività sociali, ricreative, ludiche ed economiche, intende affidare in concessione la gestione della storica Villa Comunale o “Parco delle Rimembranze” attrezzata di recente con arredi ludici, illuminazione, panchine con la realizzazione di un manufatto precario/amovibile da destinare alla somministrazione, vendita e consumo di alimenti e bevande e per servizi di controllo ed organizzazione di eventi/iniziative all’interno della stessa Villa Comunale.

L’obiettivo da raggiungere è teso all’uso polivalente degli spazi interni alla Villa ove poter svolgere attività di tipo sociale, ricreativo, culturale e sportivo.

A tale fine occorre porre in essere progetti/proposte particolareggiati/e che mirino alla promozione del parco stesso quale punto di aggregazione sociale e culturale e che possano provenire dalla più ampia platea di soggetti interessati.

Altro obiettivo è di far acquisire al cittadino, oltre ad un maggior rispetto per lo stesso patrimonio storico culturale, il valore etico/educativo da tramandare alle future generazioni».

«Adesso – ha spiegato l’assessore con delega al Patrimonio Giuseppe Galeota – siamo pronti a riqualificare il polmone verde della nostra città, in modo da rispondere alle esigenze dei tanti cittadini che nel corso di questi anni hanno chiesto a gran voce la valorizzazione di quel luogo».

Con il seguente link si accede al portale istituzionale del Comune di Fasano dove poter visionare e scaricare il bando completo: https://www.comune.fasano.br.it/archivio3_notizie-e-comunicati_0_2783.html?fbclid=IwAR2Xlo4N5fAsF9JufH9k6NY2aCyQYBXSt31-pWz3l7LXlAxVQYBinNHgeHY

Ufficio Stampa

Città di Fasano