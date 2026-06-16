Nuovo e straordinario primato per il litorale di Fasano. Nella giornata di ieri sono stati ufficialmente conferiti i prestigiosi riconoscimenti ambientali e pediatrici alle strutture balneari del territorio, confermando la città ai vertici del turismo sostenibile e dell’accoglienza balneare.

In totale, sono ben 22 i lidi che hanno ottenuto la Bandiera Blu, il vessillo internazionale che certifica non solo l’eccellente qualità delle acque di balneazione, ma anche l’efficienza della depurazione, la corretta gestione dei rifiuti e l’alto livello dei servizi di sicurezza.

A questo primato si affianca il successo sul fronte del turismo familiare: sono 21 le Bandiere Verdi assegnate ai lidi fasanesi. Il riconoscimento, promosso dai pediatri italiani, premia le spiagge massimamente idonee ai bambini, caratterizzate da acque pulite e basse a riva, sabbia per giocare, bagnini per la sicurezza e spazi dedicati al cambio e all’allattamento.

A consegnare i vessilli ai gestori dei lidi, nella cerimonia svoltasi nella Sala di Rappresentanza a Palazzo di Città e condotta dal Conny Boggia dell’Ufficio Turismo del Comune di Fasano, sono stai l’assessore al Turismo Pier Francesco Palmariggi, il dirigente del Servizio Turismo Giuseppe Carparelli, la consigliera comunale Manuela Rosato, delegata alla Valorizzazione internazionale del territorio e orgogliosa rappresentante del Comune di Fasano al ritiro della Bandiera Blu a Roma, e il consigliere Comunale Franco Mastro, figura di riferimento per i rapporti con l’International Workshop of Green.

«La sedicesima Bandiera Blu e l’undicesima Bandiera Verde per Fasano sono un record che premia la preziosa sinergia tra le istituzioni e gli operatori turistici di questa città – spiega l’Assessore al Turismo Pier Francesco Palmariggi -. 20 km di costa, da Egnazia e Savelletri fino a Torre Canne, che continuano a brillare per bellezza, qualità dei servizi e rispetto per l’ambiente. Nulla di tutto ciò sarebbe possibile senza un costante lavoro di squadra. Grazie all’Ufficio Turismo che ogni anno affronta con determinazione e professionalità le complesse candidature, e grazie a tutta l’amministrazione comunale, a tutti gli assessorati, al comando di Polizia Locale il cui lavoro quotidiano è essenziale per assicurare il rispetto di criteri ampi e sempre più rigorosi. Grazie agli operatori degli stabilimenti balneari fasanesi: il loro instancabile impegno nella cura della nostra costa e nella fornitura di servizi di alta qualità è il fondamento di questo successo. E poi, un ringraziamento particolare va a due colleghi consiglieri comunali, Franco Mastro e Manuela Rosato, che negli anni hanno seguito da vicino, con passione e attenzione il percorso per l’ottenimento di questi riconoscimenti, mostrando sempre una grande sensibilità e visione strategica».

«La Bandiera Blu 2026 conferma l’impegno di Fasano per un modello di sviluppo fondato su qualità, sostenibilità e responsabilità – ha spiegato la consigliera comunale Manuela Rosato -. Oggi il turista è più consapevole: sceglie territori che tutelano l’ambiente, rispettano le risorse e investono in servizi di qualità, riconoscendo valore a chi adotta standard certificati. La Bandiera Blu non premia soltanto la qualità del mare, ma premia una comunità che guarda al futuro con visione e orgoglio, facendo della sostenibilità e della qualità della vita il proprio punto di forza».

Sulla stessa lunghezza d’onda il consigliere comunale Franco Mastro, che ha voluto porre l’accento sul primato della sicurezza e dei servizi dedicati ai più piccoli: «La conquista della Bandiera Verde, ottenuta ancora una volta grazie all’impegno dei nostri lidi, è la dimostrazione tangibile di quanto la costa fasanese sia accogliente, sicura e strutturata a misura di famiglia. I pediatri italiani premiano le nostre spiagge perché garantiscono acque pulite e basse a riva, ampi spazi di sabbia, assistenza continua dei bagnini e servizi dedicati alle esigenze delle mamme e dei bambini. Questo prestigioso riconoscimento valorizza lo sforzo straordinario dei nostri operatori balneari nel creare un ambiente protetto e stimolante, rendendo Fasano un’eccellenza e una certezza assoluta per le vacanze delle famiglie italiane e internazionali».

Presenti ala cerimonia anche l’assessora al Demanio Luana Amati e la consigliera comunale delegata alla problematica dell’Erosione Costiera Loredana Legrottaglie.

Con questo doppio traguardo, la costa di Fasano si consolida come una delle mete più premiate e virtuose, capace di coniugare perfettamente la tutela dell’ecosistema marino con un’offerta turistica accessibile, sicura e di altissimo profilo.

Ufficio Stampa

Città di Fasano